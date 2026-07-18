Acest lucru a determinat tot mai multe companii să evite traversarea uneia dintre cele mai importante rute energetice din lume, transmite CNBC, citat de News.ro.

Directorul general al companiei de evaluare a riscurilor maritime Marisk, Dimitris Maniatis, a declarat că echipajele navelor sunt mai îngrijorate decât în orice alt moment de la începutul conflictului.

„Nimeni nu mai este dispus să navigheze prin zonă”, a afirmat acesta în cadrul unei analize organizate de Lloyd's List Intelligence.

Potrivit Organizaţiei Maritime Internaţionale (IMO), cel puţin nouă nave au fost atacate începând cu 6 iulie, în timp ce Iranul încearcă să oblige vasele comerciale să folosească ruta prin apele sale teritoriale, în locul culoarului internaţional protejat de forţele navale americane de-a lungul coastelor Omanului.

Atacuri asupra petrolierelor și riscuri tot mai mari

Marţi, un marinar a murit, iar alţi trei au fost răniţi într-un atac asupra petrolierului Al Bahyah, în apropierea coastelor Omanului. În aceeaşi zi, alţi 11 membri ai echipajului au fost răniţi într-un atac asupra petrolierului Mombasa B.

Experţii din industrie afirmă că Iranul utilizează rachete antinavă, iar riscul reprezentat de minele marine face ca ruta principală prin Strâmtoarea Ormuz să fie considerată extrem de periculoasă.

Preşedintele american Donald Trump a declarat că strâmtoarea rămâne deschisă pentru toate navele, cu excepţia celor iraniene, după reinstaurarea blocadei navale americane împotriva Iranului.

În practică, însă, traficul maritim s-a redus drastic. Potrivit companiei de analiză Kpler, doar opt nave au traversat Strâmtoarea Ormuz joi, faţă de 15 cu o zi înainte. Înainte de izbucnirea conflictului, peste 100 de nave tranzitau zilnic această rută.

Războiul amenință și alte rute maritime

În paralel, SUA au lansat şase valuri de lovituri aeriene împotriva Iranului, ca răspuns la atacurile asupra petrolierelor, iar Teheranul a ripostat prin atacuri asupra unor aliaţi ai Washingtonului din Golf.

Iranul şi rebelii houthi din Yemen ameninţă acum şi traficul din Marea Roşie, devenită o rută alternativă importantă pentru exporturile de petrol ale Arabiei Saudite.

Analiştii avertizează că reluarea normală a transportului maritim va depinde de garanţii credibile de securitate din partea ambelor tabere. Până atunci, escaladarea conflictului continuă să descurajeze armatorii şi echipajele.