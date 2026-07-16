Potrivit postului de televiziune CBS News, citat de Anadolu, aceste scenarii au fost evaluate în cadrul planificării militare.

Postul de televiziune menţionat citează mai mulţi oficiali americani în temă cu discuţiile respective, potrivit cărora asaltul aerian ar urma să fie efectuat de Divizia 101 Aeropurtată, singura unitate pregătită pentru o astfel de misiune.

Oficialii au subliniat că planificarea nu înseamnă neapărat că preşedintele Donald Trump sau Pentagonul ar fi decis să lanseze vreo operaţiune.

Orice acţiune militară împotriva Cubei s-ar confrunta cu provocări majore în prezent, întrucât o parte semnificativă a resurselor militare ale SUA rămâne angajată în operaţiuni împotriva Iranului, se menţionează în relatarea CBS.

Secretarul de stat american Marco Rubio a continuat să favorizeze o tranziţie diplomatică către un guvern cubanez tehnocrat, dispus să pună în aplicare reforme economice. Cu toate acestea, acest demers a intrat în impas, în pofida presiunii financiare crescute exercitate de SUA asupra armatei cubaneze şi a conglomeratului acesteia, GAESA.

Într-o declaraţie făcut în 11 iulie, Rubio a afirmat că regimul şi "elitele sale corupte" continuă să respingă reformele, preferând în schimb "să perpetueze controlul total" şi ataşamentul faţă de o "ideologie marxistă lipsită de moralitate".

SUA a extins sancțiunile împotriva Cubei

De asemenea, Departamentul de Stat a extins sancţiunile îndreptate împotriva entităţilor de stat cubaneze care "canalizează venituri către regim şi forţele paramilitare" ce reprimă poporul cubanez, inclusiv brigăzile de intervenţie rapidă.

În relatarea CBS sunt citaţi oficiali care afirmă că Pentagonul a organizat luna trecută un briefing despre conceptul de operaţiuni pentru a examina opţiuni militare preliminare. La astfel de planificări sunt evaluate în mod curent obiectivele misiunii, necesarul de trupe, logistica, termenele şi riscurile.

Având în vedere că avioanele, mijloacele de informaţii şi alte resurse au fost deja transferate în Orientul Mijlociu, oficialii au declarat că o acţiune împotriva Cubei este puţin probabilă într-un orizont de timp scurt, având în vedere reluarea operaţiunilor împotriva Iranului.

În culise, conflictul din Iran ar fi scos la iveală tensiuni între preşedintele Trump şi secretarul apărării, Pete Hegseth, potrivit unor surse familiarizate cu situaţia.

Deşi Trump l-a lăudat public pe Hegseth şi a apreciat operaţiunile militare recente, oficialii au declarat că, în privat, acesta şi-ar fi exprimat frustrarea faţă de Operaţiunea "Epic Fury", considerând că administraţia a ratat o ocazie anterioară de a evita un conflict prelungit prin respingerea unei propuneri iraniene de limitare a programului său nuclear.

Doi oficiali au spus pentru CBS News că Hegseth a favorizat o abordare militară mai dură, în pofida îngrijorărilor generalului Dan Caine, şeful Statului Major Interarme. Pe măsură ce conflictul s-a prelungit şi a devenit mai complex decât se anticipase, se pare că nemulţumirea lui Donald Trump a crescut.

Potrivit aceloraşi oficiali, Trump a fost iritat atunci când Hegseth şi Caine au evocat limitele operaţiunilor militare împotriva Iranului.

Unii oficiali ai Departamentului Apărării şi ai altor agenţii guvernamentale l-ar fi criticat şi pe amiralul Brad Cooper, şeful Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), susţinând că acesta a exagerat rezultatele pe care le-ar putea aduce o acţiune militară împotriva Iranului, conform aceloraşi surse.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a respins informaţiile despre faptul că Donald Trump ar fi fost nemulţumit de subordonaţii săi, afirmând că preşedintele "a fost extrem de mândru" de conducerea exercitată de Hegseth şi Cooper "pe tot parcursul Operaţiunii Epic Fury, care a distrus complet rachetele balistice ale Iranului, instalaţiile de producţie, marina, sistemele de apărare aeriană şi multe altele". Ea a adăugat că recentele atacuri ale SUA împotriva Iranului demonstrează că SUA "pot ataca oriunde, oricând, iar Iranul nu poate face nimic în acest sens", conform canalului media citat.