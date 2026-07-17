În același timp, președintele Statelor Unite rămâne deschis pentru găsirea unei soluții diplomatice, potrivit unui purtător de cuvânt al administrației americane.

Exploziile au zguduit mai multe zone din Iran în noaptea de joi spre vineri. Potrivit presei iraniene de stat, a fost lovit inclusiv orașul-port Busher, unde se află singură centrală nucleară din țară rămasă în funcțiune.

Președintele Donald Trump nu exclude extinderea operațiunilor militare asupra Iranului, potrivit unor surse de la Casa Albă. Mai mult, publicația Axios dezvăluie că ar lua în calcul și preluarea controlului asupra insulei Kharg - principalul terminal de export al petrolului iranian - cu ajutorul trupelor terestre. Este convins că ar fi cea mai viabilă soluție pentru redeschidere a Strâmtorii Ormuz.

Oficialii de la Washington susțin că, în tot acest timp, dialogul dintre cele două părți continuă.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe: „Președintele este întotdeauna deschis către diplomație. Și am reușit într-adevăr să trecem spre o fază diplomatică, dar, din păcate, Iranul a încălcat acordul. Totuși, și-au exprimat în continuare dorința de a încheia o înțelegere. Purtăm discuții, dar președintele nu le va permite să tragă asupra navelor din strâmtoare fără a plăti consecințele pentru asta.”

Pe de altă parte, Iranul transmite că „nu are niciun motiv să respecte" memorandumul de înțelegere, pentru că nu i-ar aduce niciun beneficiu - este chiar mesajul președintelui parlamentului de al Teheran, care este și principalul negociator iranian.

„Memorandumul de înțelegere are valoare doar atât timp cât prevederile sale rămân valabile și sunt puse în aplicare. În caz contrar, dacă noi nu beneficiem de pe urma acordului, atunci, în conformitate cu politica „ochi pentru ochi" (agresiunea americană), nici noi nu avem vreun motiv să rămânem angajați în respectarea acestuia”, a transmis acesta într-un comunicat.

Și Teheranul a lansat joi noi atacuri asupra bazelor militare americane aflate în statele vecine din regiunea Golfului - Iordania, Kuweit și Bahrain. Drept răspuns, Washingtonul a deschis focul asupra unui petrolier care încerca să ajungă pe Insula Kharg, prin Strâmtoarea Ormuz, amintind, încă o dată, că a impus o blocadă asupra porturilor iraniene.