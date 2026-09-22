Cei doi au discutat în special despre cum să "securizeze mai bine" siturile petroliere din Marea Roşie şi despre "necesitatea de a-i ajuta şi mai rapid şi mai puternic pe prietenii noştri ucraineni în ceea ce priveşte rachetele interceptoare", le-a declarat jurnaliştilor şeful statului francez, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Am avut o discuţie foarte bună. A fost foarte constructivă, a existat o mare disponibilitate şi am putut intra în detalii cu privire la aceste două conflicte care, evident, sunt importante pentru pacea în lume şi pentru securitatea noastră şi care au un impact direct asupra puterii de cumpărare a francezilor", a continuat Emmanuel Macron.

Discuţia a durat aproximativ o jumătate de oră.

Înainte de întâlnire, Emmanuel Macron promisese să discute "cu toată sinceritatea" cu Donald Trump pentru a încerca să-l "orienteze către deciziile corecte", în special în ceea ce priveşte Ucraina, potrivit colaboratorilor săi.

Pentru partea franceză, era vorba mai ales de a încerca să îl convingă omologul american să "menţină efortul de sprijin pentru Ucraina" şi să "intensifice presiunea exercitată asupra Rusiei".

Emmanuel Macron adăugase, într-un interviu acordat postului de televiziune Saint-Pierre-et-Miquelon La Premiere, că intenţionează, de asemenea, să lucreze la "flexibilizarea relaţiei vamale" cu Statele Unite.

Preşedintele francez a declarat că doreşte să construiască o "soluţie de pace" pentru Strâmtoarea Ormuz, "cheia" pentru ca pieţele de combustibil "să se detensioneze".

În ceea ce priveşte Ucraina, europenii cer Statelor Unite să rămână pe deplin angajate într-o soluţionare a conflictului, cu o participare americană la negocieri alături de ei şi de Kiev.

De asemenea, ei solicită garanţii de securitate, adică un angajament american suficient de solid pentru a descuraja un nou atac rusesc după o eventuală încetare a focului.

Emisarii lui Donald Trump, Jared Kushner şi Steve Witkoff, s-au deplasat pentru prima dată la Kiev în septembrie pentru a relansa medierea americană în acest conflict, cel mai sângeros din Europa de la cel de-Al Doilea Război Mondial.

Anterior, aceştia merseseră de mai multe ori în Rusia care şi-a intensificat din vară atacurile aeriene împotriva Ucrainei şi în special a capitalei sale, Kiev.

Cu toate acestea, mai multe runde de negocieri tripartite nu au dus în trecut la niciun progres concret.