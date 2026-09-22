Cei doi s-au întâlnit, pentru scurt timp, la Aeroportul Shannon, dar nu sunt detalii despre discuții, arată publicația The Hill.

Ratcliffe se întorcea în SUA după o întâlnire cu președintele egiptean Abdel-Fattah el-Sissi, unde au discutat despre războiul din Iran, cooperarea în domeniul informațiilor, încetarea focului în Gaza și războiul civil din Sudan.

Zelenski se îndrepta spre New York, unde urmează să participe la întâlniri cu lideri mondiali la Adunarea Generală a ONU.

Întâlnirea vine după ce Ratcliffe a zburat luna trecută în Rusia pentru o întâlnire neanunțată cu oficiali ai Kremlinului. Deși Trump a descris întâlnirea din 25 august drept „semi-rutină", Ratcliffe ar fi avertizat Rusia împotriva unui posibil atac asupra țărilor NATO. Un oficial european a declarat anterior că SUA și-a informat aliații cu privire la întâlnirea de la Moscova.