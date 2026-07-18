Totodată, potrivit CNN, mai multe state din Golf au părut să fie vizate de atacuri în primele ore ale zilei de sâmbătă, autorităţile activând alerte şi îndemnând populaţia să se adăpostească, scrie News.ro.

SUA continuă ofensiva împotriva Iranului

Potrivit CENTCOM, loviturile încheiate la ora 21:30 ET (04:30, ora României) au vizat „situri de supraveghere, infrastructură logistică militară, depozite subterane de armament şi capabilităţi maritime”.

Forţele americane au folosit, printre altele, avioane de luptă, drone şi nave de război.

Comunicatul nu oferă detalii suplimentare privind numărul ţintelor lovite.

CENTCOM a precizat, de asemenea, că aplică integral blocada navală asupra porturilor iraniene, reluată la începutul acestei săptămâni.

Alerte de securitate în mai multe state din Golf

„Apărarea antiaeriană a Kuweitului răspunde în prezent unor ameninţări reprezentate de drone ostile”, a transmis armata kuweitiană pe platforma X, precizând că exploziile auzite sunt provocate de interceptarea ţintelor de către sistemele de apărare aeriană.

De asemenea, Ministerul de Interne din Bahrain a anunţat că sirenele de avertizare au fost activate şi le-a cerut locuitorilor să se adăpostească în locuri sigure.

Şi Arabia Saudită a emis, pentru scurt timp, avertizări în două provincii, Yanbu şi Al-Kharj, înainte de a le retrage câteva minute mai târziu, anunţând că pericolul a trecut.