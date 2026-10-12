Rebelii Houthi, susținuți de Iran, au ucis cel puțin 14 oameni și au rănit câteva sute.

Imaginile înregistrate de camerele de supraveghere, difuzate de Ministerul Informațiilor din Arabia Saudită, surprind momentul atacului de sâmbătă.

Pasagerii apar în terminalul aeroportului din Riad, majoritatea îmbrăcați în alb, ținută asociată de obicei pelerinilor care se îndreaptă spre Mecca, pentru a îndeplini ritualurile musulmane.

Când racheta balistică lovește, se produce o explozie puternică. Din tavanul spulberat, peste oameni cad resturi de materiale.

Duminică seară a urmat un alt atac, cu victime, asupra aeroportului din Riad. Autoritățile spun că un proiectil a lovit același terminal. Iar gruparea Houthi susține că a folosit o combinație de rachete balistice, rachete de croazieră și drone.

Rob Clark, analist militar: „Pe de o parte, regatul a alocat 90 de miliarde de dolari pentru bugetul apărării, al cincilea ca mărime din lume. Dar unul dintre motivele pentru care astfel de atacuri reușesc, mai ales asupra aeroporturilor, este lipsa interceptorilor pentru Patriot și alte sisteme anti-aeriene care protejează infrastructura critică a Arabiei Saudite. Stocurile s-au diminuat drastic, în ultimele 6 luni. Și se estimează că ar fi nevoie de un an pentru refacerea stocurilor la nivelul de dinainte de război”.

În afara celor patru atacuri care au vizat aeroportul internațional din Riad, rebelii sprijiniți de Teheran au lovit in mod repetat instalații petroliere ale Arabiei Saudite, cel mai important producător de petrol la nivel mondial.

John Sfakianakis, cercetător asociat în cadrul Programului pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord al Chatham House: „Situația nu va face decât să se agraveze. Iranienii se așteaptă ca președintele Trump să nu ia măsuri de represalii înainte de alegerile de la jumătatea mandatului. Așa că vor ridica miza. Din păcate, îi vor forța pe Houthi să lanseze și mai multe rachete, iar ei (iranienii) vor ataca direct nave în Strâmtoarea Hormuz”.

Prințul moștenitor saudit a cerut în repetate rânduri Casei Albe să intervină, iar după atacul de sâmbătă asupra aeroportului, Donald Trump a declarat că analizează posibile măsuri împotriva rebelilor Houthi. Însă experții sunt sceptici.

Josef Federman, jurnalist The Associated Press: „O astfel de decizie ar însemna o implicare sporită a SUA în Orientul Mijlociu, chiar înaintea alegerilor americane de la jumătatea mandatului. De asemenea, măsura i-ar putea determina rebelii Houthi să blocheze calea navigabilă strategică pe care o controlează la intrarea în Marea Roșie: strâmtoarea Bab al-Mandeb”.

Iar asta n-ar face decât să complice și mai mult exporturile de petrol pe o piață deja sever perturbată.