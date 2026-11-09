După haine, încălțăminte și sprijinul pentru școală, copiii au menționat nevoia unui spațiu de locuit mai mare sau mai confortabil (43%), a unei alimentații mai bune sau mai consistente (37%) și a mai multor jocuri și jucării (37%), scrie News.ro.

De asemenea, 26% dintre copii spun că au nevoie de produse de igienă, iar 31% și-ar dori să aibă un acces mai bun la internet și la dispozitive digitale.

Nevoile diferă și în funcție de vârstă

Copiii mai mici își doresc mai ales jocuri și jucării (49%), în timp ce elevii de gimnaziu simt mai acut nevoia de ajutor suplimentar la școală (59%). Adolescenții resimt mai puternic aproape toate lipsurile menționate, cu excepția nevoii de jocuri și jucării. În cazul produselor de igienă, diferența față de media tuturor respondenților ajunge la 27 de puncte procentuale.

Există diferențe și între fete și băieți. Fetele menționează mai des nevoia de haine și încălțăminte (61%, față de 54% în cazul băieților) și de produse de igienă (28%, comparativ cu 23%). În schimb, băieții indică mai frecvent nevoia unei alimentații mai bune (40%, față de 33% în cazul fetelor) și a unui acces mai bun la internet și dispozitive (34%, comparativ cu 28%).

Aproape jumătate dintre copiii incluși în programele socio-educaționale ale organizației (46%) spun că familiile lor sunt mai sărace decât cele ale majorității colegilor sau prietenilor de aceeași vârstă.

Proporția crește odată cu vârsta: 45% dintre copiii de vârstă școlară mică spun că provin din familii mai sărace decât cele ale colegilor, în timp ce, în rândul adolescenților, procentul ajunge la 59%. Potrivit reprezentanților Salvați Copiii, pe măsură ce cresc și intră în contact cu mai multe medii sociale, copiii observă mai ușor diferențele dintre situația financiară a familiilor lor și cea a familiilor colegilor.

La analiză au participat 682 de copii, cu vârste între 7 și 17 ani, toți beneficiari ai programelor de sprijin educațional ale Salvați Copiii, desfășurate în 13 localități din România: 11 urbane și două rurale.

Impactul sărăciei, resimțit în educație

Potrivit Salvaţi Copiii, impactul multiplu al sărăciei asupra asigurării drepturilor copilului se observă cu uşurinţă în educaţie, unde datele PISA 2025 indică un decalaj între cei mai avantajaţi şi cei mai dezavantajaţi elevi. Astfel, 2 din 10 elevi din familiile înstărite au rezultate slabe la citire (20,6%), în timp ce 7 din 10 elevi vulnerabili se află în această situaţie (70,6%). Cu excepţia Zambiei, România a înregistrat cea mai mare variaţie a scorului la matematică explicată strict prin statutul socio-economic. Astfel, după eliminarea tuturor celorlalţi factori care pot influenţa rezultatele elevilor, aproape un sfert din variaţia scorului la matematică înregistrat de elevii români (24.1% faţă de 12% media OCDE) se explică strict prin statutul socio-economic.