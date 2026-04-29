Instanța Supremă a respins apelul inculpatului împotriva acuzației de terorism, transmit Reuters și TASR, preluate de Agerpres. Verdictul este definitiv.

Atentatul din Handlova

În octombrie 2025, un tribunal slovac l-a găsit vinovat pe Cintula, acum în vârstă de 73 de ani, pentru act terorist. Pe 15 mai 2024, acesta l-a împușcat de cinci ori pe premierul Fico în timp ce acesta își saluta susținătorii după o reuniune a guvernului în orașul Handlova, din centrul Slovaciei.

„Planificarea atacului, combinată cu cunoașterea faptului că îl atacă pe prim-ministru, arată că el trebuie să fi fost conștient despre efectul negativ asupra funcționării puterii guvernamentale", a declarat judecătorul Petr Kana, citat de Dennik N.

Reacții oficiale

Procurorul general al Slovaciei, Maros Zilinka, a salutat decizia ca fiind „esențială atât din punct de vedere juridic, cât și pentru societate în ansamblul său". „Apreciez abordarea profesionistă, strictă și convingătoare a procuroarei de caz în exercitarea atribuțiilor sale în acest caz penal atât de sensibil social și solicitant juridic", a spus Zilinka.

În urma atentatului, premierul slovac a suferit două intervenții chirurgicale într-un spital din Banska Bystrica și a fost ulterior transferat la Bratislava pentru tratament ambulatoriu.