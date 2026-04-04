Pentru a combate criza energetică provocată de războiul din Iran, Uniunea Europeană ar trebui să înceteze sancțiunile asupra importurilor de petrol și gaze rusești și să ia măsuri pentru restabilirea fluxurilor prin conducta Drujba, a declarat sâmbătă premierul slovac.

Robert Fico a făcut apel și la încheierea conflictului din Ucraina, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

„UE și, în special, Comisia Europeană ar trebui să reia imediat dialogul cu Rusia și să garanteze un astfel de mediu politic și juridic încât statele membre individuale și UE în ansamblu să poată reaproviziona rezervele de gaze și petrol lipsă", a transmis Fico într-un comunicat, după o discuție cu premierul ungar Viktor Orban, care a exprimat și el constant opinii identice.

Șeful guvernului de la Bratislava a subliniat necesitatea „să permită aprovizionarea cu aceste materii prime strategice din toate sursele și direcțiile posibile, inclusiv din Rusia".