Un total de cinci persoane, inclusiv două minore, au fost acum puse sub acuzare oficial şi sunt deţinute în arest preventiv în acest caz, a precizat PNAT. Această femeie în vârstă de 24 de ani, cetăţean belgian, locuieşte în Liège, conform informaţiilor obţinute de AFP la începutul unei audieri în faţa judecătorului de libertăţi şi detenţie (JLD), care a avut loc ulterior cu uşile închise. Ea a fost extrădată în Franţa joi „de către autorităţile belgiene în temeiul unui mandat european de arestare”, a declarat PNAT.

Tânăra a fost acuzată oficial de „conspiraţie teroristă în vederea comiterii de acte teroriste, având ca scop pregătirea unuia sau mai multor acte de distrugere folosind substanţe explozive sau incendiare în circumstanţe susceptibile de a duce la moartea uneia sau mai multor persoane”, a explicat Parchetul Naţional Antiterorist (PNAT). De asemenea, ea este urmărită penal pentru „deţinerea şi transportul de materiale explozive în legătură cu o întreprindere teroristă şi ca parte a unui grup organizat”. „A fost plasată în arest preventiv” de către judecătorul de instrucţie, a declarat parchetul antiterorist. Contactată de AFP, avocata sa, Clémentine Berthier, a refuzat să comenteze.

„Între 500 şi 1.000 de euro” drept despăgubiri

Alte patru persoane - inclusiv două minore, potrivit Parchetului Naţional Antiterorist (PNAT) de vineri - au fost acuzate în legătură cu acest atac planificat. Complotul „pare să fie legat” de gruparea „Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya” (Hayi), „deşi acest lucru nu a fost stabilit oficial în acest stadiu”, a declarat PNAT pe 1 aprilie. Gruparea a revendicat în martie responsabilitatea pentru mai multe atacuri împotriva comunităţii evreieşti din Belgia, Regatul Unit şi Olanda. În cazul Bank of America, o tânără de douăzeci de ani este suspectată că a „recrutat” trei adolescenţi pentru a planta un dispozitiv exploziv artizanal în faţa băncii, cerându-le să filmeze operaţiunea, contra unei taxe „între 500 şi 1.000 de euro”, potrivit PNAT. Cei trei adolescenţi sunt suspectaţi că ar fi făcut o primă tentativă în noaptea de 26 spre 27 martie, dar au fost „împiedicaţi de un vehicul marcat” în faţa şcolii, potrivit parchetului antiterorist.

Doi sunt acuzaţi că ar fi încercat din nou în noaptea următoare, înainte de a fi opriţi de poliţie. Dispozitivul ar fi putut genera „o minge de foc puternică cu diametrul de câţiva metri şi ar fi putut răspândi un incendiu”, potrivit Parchetului Naţional Antiterorist.

„Având în vedere implicarea grupării «Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya» într-o campanie de acţiuni violente, incendiare sau explozive în cursul lunii martie în Europa, în special la Liège şi Amsterdam, a fost activată cooperarea judiciară europeană, şi mai precis parteneriatul cu autorităţile judiciare antiteroriste belgiene şi olandeze”, a precizat PNAT.