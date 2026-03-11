Agenția rusească de știri TASS, care este controlată de administrația lui Vladimir Putin, a realizat o centralizare a principalelor informații despre acest atac.
Victime:
- Forțele ucrainene au atacat Briansk pe 10 martie cu șapte rachete de croazieră Storm Shadow, a declarat guvernatorul Alexander Bogomaz.
- Atacul a provocat moartea a șase persoane și rănirea a 42.
- Cel puțin 35 de persoane au fost transportate la spital, unele dintre ele în stare critică.
- La instrucțiunile ministrului sănătății Mihail Murașko, medici de la centre medicale federale au fost trimiși în regiune, a declarat reporterilor Alexei Kuznețov, asistentul ministrului. El a adăugat că Centrul Federal pentru Medicină de Urgență al Ministerului Sănătății din Rusia coordonează asistența medicală pentru răniți.
- Douăzeci dintre răniți, printre care un copil, sunt tratați în spitalele din Briansk, a spus Kuznețov.
- Medicii consideră că starea a trei adulți este gravă, în timp ce restul sunt în stare moderată.
- Echipele medicale evacuează nouă pacienți în stare gravă și critică către centre medicale federale și spitale din Moscova, a adăugat Kuznețov.
Consecințe pentru rușii din Briansk:
- Briansk a depus eforturi pentru a limita consecințele atacului cu rachete ucrainean din 10 martie și pentru a evacua civilii.
- Bogomaz a fost informat de la fața locului de Dmitri Ienin, șeful filialei regionale a Ministerului Situațiilor de Urgență al Rusiei.
- O instalație industrială a fost avariată în urma atacului, a spus Ienin.
- După atac, au fost făcute modificări temporare în funcționarea transportului public din Briansk, a anunțat serviciul de presă al administrației orașului.
- Parchetul regiunii Briansk a deschis o linie telefonică dedicată ajutorării persoanelor afectate de atacul cu rachete asupra orașului.
- Un comitet însărcinat cu evaluarea pagubelor provocate de atac a început să lucreze. Acesta este format din reprezentanți ai administrației districtului Sovețki și ai unităților structurale ale administrației orașului, a declarat serviciul de presă al primăriei.
- Patru persoane au solicitat cazare la un centru de cazare temporară din Briansk, amenajat într-un hotel după atacul ucrainean. Locuitorilor li s-a oferit adăpost și hrană, a anunțat primăria.
Reacția ONU:
- Secretariatul ONU se opune atacurilor împotriva civililor și infrastructurii civile, a declarat purtătorul de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric, într-o conferință de presă, ca răspuns la solicitarea unui corespondent TASS de a comenta atacul cu rachete ucrainean asupra Briansk.
- Rusia are întrebări pentru Secretariatul ONU cu privire la lipsa unui răspuns adecvat la atacurile Kievului asupra Brianskului, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, la radio Sputnik.
- Comisarul rus pentru drepturile omului, Tatiana Moskalkova, a condamnat atacul cu rachete ucrainean asupra Brianskului și a solicitat organizațiilor internaționale ”să răspundă ferm” la această ”crimă inumană” comisă de regimul de la Kiev împotriva civililor.