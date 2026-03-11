Atac devastator al Ucrainei cu rachete asupra orașului rusesc Briansk: 6 morți, 42 răniți. Rusia acuză Marea Britanie

Război în Iran, ziua 12. Trei nave, lovite în strâmtoarea Ormuz. Iranul acuză SUA și Israel de atacarea unei bănci la Teheran
Rusia briansk 6
AFP PHOTO / Russian emergency ministry / handout

Șase persoane au fost ucise și 42 rănite în urma atacului cu rachete ucrainean asupra orașului Briansk din Rusia, a anunțat guvernatorul Alexander Bogomaz pe canalul său Telegram.

autor
Cristian Matei

Agenția rusească de știri TASS, care este controlată de administrația lui Vladimir Putin, a realizat o centralizare a principalelor informații despre acest atac.

Victime:

  • Forțele ucrainene au atacat Briansk pe 10 martie cu șapte rachete de croazieră Storm Shadow, a declarat guvernatorul Alexander Bogomaz.
  • Atacul a provocat moartea a șase persoane și rănirea a 42.
  • Cel puțin 35 de persoane au fost transportate la spital, unele dintre ele în stare critică.
  • La instrucțiunile ministrului sănătății Mihail Murașko, medici de la centre medicale federale au fost trimiși în regiune, a declarat reporterilor Alexei Kuznețov, asistentul ministrului. El a adăugat că Centrul Federal pentru Medicină de Urgență al Ministerului Sănătății din Rusia coordonează asistența medicală pentru răniți.
  • Douăzeci dintre răniți, printre care un copil, sunt tratați în spitalele din Briansk, a spus Kuznețov.
  • Medicii consideră că starea a trei adulți este gravă, în timp ce restul sunt în stare moderată.
  • Echipele medicale evacuează nouă pacienți în stare gravă și critică către centre medicale federale și spitale din Moscova, a adăugat Kuznețov.

Consecințe pentru rușii din Briansk:

  • Briansk a depus eforturi pentru a limita consecințele atacului cu rachete ucrainean din 10 martie și pentru a evacua civilii.
  • Bogomaz a fost informat de la fața locului de Dmitri Ienin, șeful filialei regionale a Ministerului Situațiilor de Urgență al Rusiei.
  • O instalație industrială a fost avariată în urma atacului, a spus Ienin.
  • După atac, au fost făcute modificări temporare în funcționarea transportului public din Briansk, a anunțat serviciul de presă al administrației orașului.
  • Parchetul regiunii Briansk a deschis o linie telefonică dedicată ajutorării persoanelor afectate de atacul cu rachete asupra orașului.
  • Un comitet însărcinat cu evaluarea pagubelor provocate de atac a început să lucreze. Acesta este format din reprezentanți ai administrației districtului Sovețki și ai unităților structurale ale administrației orașului, a declarat serviciul de presă al primăriei.
  • Patru persoane au solicitat cazare la un centru de cazare temporară din Briansk, amenajat într-un hotel după atacul ucrainean. Locuitorilor li s-a oferit adăpost și hrană, a anunțat primăria.

Reacția ONU:

  • Secretariatul ONU se opune atacurilor împotriva civililor și infrastructurii civile, a declarat purtătorul de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric, într-o conferință de presă, ca răspuns la solicitarea unui corespondent TASS de a comenta atacul cu rachete ucrainean asupra Briansk.
  • Rusia are întrebări pentru Secretariatul ONU cu privire la lipsa unui răspuns adecvat la atacurile Kievului asupra Brianskului, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, la radio Sputnik.
  • Comisarul rus pentru drepturile omului, Tatiana Moskalkova, a condamnat atacul cu rachete ucrainean asupra Brianskului și a solicitat organizațiilor internaționale ”să răspundă ferm” la această ”crimă inumană” comisă de regimul de la Kiev împotriva civililor.
AFP PHOTO / Russian emergency ministry / handout

AFP PHOTO / Russian emergency ministry / handout

AFP PHOTO / Russian emergency ministry / handout

AFP PHOTO / Russian emergency ministry / handout

AFP PHOTO / Russian emergency ministry / handout

AFP PHOTO / Russian emergency ministry / handout

AFP PHOTO / Official Telegram account of the Bryansk region governor Aleksandr Bogomaz

AFP PHOTO / Official Telegram account of the Bryansk region governor Aleksandr Bogomaz

AFP PHOTO / Official Telegram account of the Bryansk region governor Aleksandr Bogomaz

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului acuză Marea Britanie pentru acest atac

Atacul ucrainean asupra orașului rus Briansk, folosind rachete Storm Shadow cu rază lungă de acțiune fabricate în Marea Britanie, ar fi fost imposibil fără implicarea directă a experților britanici, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit Russia Today, o rețea media din Rusia, care este controlată de administrația lui Vladimir Putin.

Guvernatorul regional, Aleksandr Bogomaz, a declarat că atacul a implicat un număr nespecificat de rachete Storm Shadow, care au o rază de acțiune de până la 560 km. Briansk este situat la puțin peste 100 km de granița cu Ucraina, afirmă Russia Today.

Comentând atacul de miercuri, Peskov a spus că acest tip de rachete „nu ar fi putut fi lansate fără specialiști britanici. Înțelegem foarte bine acest lucru. Suntem pe deplin conștienți și, desigur, luăm în considerare acest aspect”.

El a adăugat că atacurile demonstrează din nou necesitatea continuării războiului împotriva Ucrainei, deoarece succesul acesteia va asigura că „aceste acțiuni barbare ale regimului de la Kiev nu vor continua”.

Unul dintre obiective este demilitarizarea Kievului și privarea acestuia de capacitatea de a efectua atacuri de acest gen”, a subliniat Peskov.

Potrivit Russia Today, Ucraina și-ar fi asumat responsabilitatea pentru atac, afirmând că acesta viza o fabrică locală de microelectronică. Presa locală a relatat că atacul a avut loc în timpul schimbului de tură, când unii angajați se îndreptau spre ieșire.

Bogomaz a anunțat o zi de doliu în Briansk, afirmând că 20 de persoane rămân în spitalele locale.

În timp ce atenția lumii e în Orientul Mijlociu, Rusia bombardează Ucraina. Opt morți, după ce un bloc a fost distrus

Sursa: TASS Russia Today

Etichete: Rusia, razboi in ucraina, razboi,

Dată publicare:

