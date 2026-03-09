Ucraina a trimis interceptoare și experți în drone pentru a proteja bazele americane din Iordania, spune Volodimir Zelenski, potrivit căruia 11 state din zona Golfului, dar și din Europa, cer acum ajutor de la Kiev pentru a se apăra de atacurile dinspre Iran, scrie The Guardian.

Președintele Ucrainei a declarat că a trimis săptămâna trecută interceptoare de drone și operatori pentru a proteja bazele americane din Iordania, una dintre cele 11 țări care au cerut ajutor Kievului, în timp ce războiul americano-israelian împotriva Iranului continuă în a zecea zi.

Volodimir Zelenski spune că a răspuns astfel unei solicitări de ajutor din partea SUA pentru apărarea Iordaniei, în timp ce Ucraina încearcă să îmbunătățească relațiile cu țările din Golf și Orientul Mijlociu care sunt atacate de Iran.

Zelenski a postat pe rețelele de socializare că „există 11 solicitări din partea țărilor vecine cu Iranul, statelor europene și SUA” și că unele au fost întâmpinate cu „decizii concrete și sprijin specific”.

Ajutorul pentru Iordania, unde SUA au menținut o prezență considerabilă la baza aeriană Muwaffaq Salti, a fost solicitat joi, a declarat Zelenski pentru New York Times. O echipă ucraineană a plecat acolo chiar a doua zi.

Imaginile din satelit indică faptul că radarul folosit de un sistem american de apărare aeriană Thaad de la baza din Iordania a fost avariat sau chiar distrus de atacurile iraniene, unul dintre numeroasele atacuri aparent lovite în regiune.

Orysia Lutsevych, de la grupul de experți Chatham House, a declarat că Ucraina „încearcă să demonstreze că este un atu, inclusiv pentru SUA și alți aliați”, oferindu-se să împărtășească experiența sa de război în schimbul ajutorului și al bunăvoinței.

Zelenski recunoaște, de asemenea, că Iranul și Rusia sunt prietene, pe fondul rapoartelor americane conform cărora Moscova împărtășește informații despre țintire cu Teheranul. „Dacă Rusia trimite informații Iranului, Ucraina va trimite specialiști și interceptori pentru a apăra aceste baze și infrastructura energetică și de apă”, a adăugat Luțevici.

Ucraina a devenit expertă în doborârea dronelor iraniene, pe care Rusia le lansează aproape zilnic împotriva sa

În ultima săptămână, președintele ucrainean a discutat cu liderii Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite, Kuweitului, Bahrainului, Qatarului și Iordaniei, potrivit Kievului. „Este foarte important să ne coordonăm pentru securitate atât în ​​Europa, cât și în Orientul Mijlociu”, a declarat Zelenski după ce a vorbit cu prințul moștenitor saudit, Mohammed bin Salman.

Ucraina se confruntă cu atacuri rusești aproape zilnice cu roiuri de drone Shahed-136, din septembrie 2024. Proiectate inițial în Iran, tehnologia a fost transferată în Rusia, permițând Moscovei să le producă în număr mare.

Combaterea acestora a forțat Kievul să dezvolte capabilități de apărare aeriană cu costuri reduse pentru a împiedica trecerea unui număr mare de aeronave de atac cu aripi delta, cu rate de interceptare de peste 85% sau 90%. Sâmbătă dimineață, forțele aeriene ale Ucrainei au raportat că au oprit 453 din cele 480 de drone care soseau.

Inițial, Ucraina s-a bazat în mare măsură pe echipaje de mitraliere terestre și pe un număr mic de avioane de vânătoare pentru a le opri, dar în ultimele șase luni a început să utilizeze interceptoare Shahed ieftine și de mare viteză, care sunt pilotate de la sol.

Printre acestea se numără racheta Sting fabricată de Wild Hornets, care costă 2.000 de dolari bucata. În februarie, dronele interceptoare au distrus peste 70% din dronele de atac de tip Shahed deasupra Kievului și a periferiei sale, potrivit șefului forțelor armate, Oleksandr Syrskyi.

Strategia contrastează cu țările din Golf și Orientul Mijlociu, care au folosit intens sistemele de apărare aeriană Patriot și Thaad, fabricate în SUA, pentru a face față rachetelor și dronelor lansate de Iran.

O dronă Shahed costă 50.000 de dolari, rachetele Patriot folosite în zona Golfului pentru a le doborî costă 4 milioane de dolari bucata

Un Shahed-136 costă aproximativ 50.000 de dolari, în timp ce interceptoarele Patriot costă aproximativ 4 milioane de dolari fiecare. Zelenskyi a declarat că peste 800 de rachete Patriot au fost folosite în trei zile de război săptămâna trecută, aproximativ echivalentul aprovizionării globale pentru un an, deși multe dintre ele vor fi fost desfășurate împotriva rachetelor balistice de mare viteză care se apropiau.

Totalul tras, însă, este mai mare decât cele 600 pe care Kievul a declarat că le-a primit pe parcursul întregului său război de patru ani cu Rusia – și ridică posibilitatea unei penurii severe în Orientul Mijlociu și în Ucraina în viitor.

Există două tipuri de interceptoare Patriot. Pac-2, care se bazează pe fragmentarea explozivă pentru a distruge ținte, sunt fabricate cu o rată de 300 pe an de Raytheon. Rachetele Pac-3 „lovește pentru a ucide”, fabricate de Lockheed Martin și considerate a fi mai capabile, sunt fabricate cu o rată de 600 pe an.

Cu toate acestea, rata de tragere a Iranului a scăzut și ea de când SUA și Israelul au atacat pe 28 februarie. Iranul a lansat 137 de rachete și 209 de drone în acea zi către Emiratele Arabe Unite, însă doar 15 rachete și 18 drone luni. Aceasta sugerează că stocurile de interceptoare Patriot și alte rachete nu se vor epuiza la nivelurile de săptămâna trecută.

Armata israeliană a raportat că rata de tragere a rachetelor Iranului către țară a scăzut cu 80% de la începutul războiului, de la peste 100 la mai puțin de 20 sâmbătă, aproximativ în conformitate cu afirmația sa că a distrus 75% din lansatoarele de rachete iraniene.

Rachetele Thaad sunt mai scumpe, costând 12,8 milioane de dolari fiecare, conform celor mai recente cifre americane, și sunt destinate exclusiv utilizării împotriva amenințărilor cu rachete balistice. Lockheed Martin a declarat în ianuarie că a produs 96 pe an, deși intenționa să crească această cifră la 400 în următorii ani.