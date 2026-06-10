Atac cu cuțitul într-un colegiu din Anglia. O elevă de 14 ani a fost arestată după ce a rănit trei persoane

Victimele sunt doi elevi de 14 ani, un băiat și o fată, precum și un tânăr de 27 de ani care lucrează în cadrul colegiului. Toate cele trei persoane au fost transportate la spital.
Poliția din Greater Manchester a transmis că a intervenit la o instituție de învățământ de pe Plant Hill Road, în Blackley, unde o elevă a fost reținută. Colegiul a fost plasat în izolare ca măsură de precauție.
Autoritățile nu au precizat dacă atacul a avut loc în interiorul sau în exteriorul școlii și nici identitatea victimelor. Rănile nu sunt considerate grave în acest moment.
Potrivit poliției, membri ai personalului au reușit să o imobilizeze rapid pe adolescentă până la sosirea forțelor de ordine, pentru a preveni alte incidente.
Eleva a fost reținută pentru audieri. Nicio altă persoană nu este căutată în legătură cu atacul, iar poliția continuă cercetările la fața locului. Autoritățile au anunțat că vor menține o prezență vizibilă în zonă pentru a liniști comunitatea.
Guvernul britanic condus de Keir Starmer a declarat o „criză națională” în legătură cu violențele cu arme albe în rândul tinerilor, fenomen aflat în creștere în ultimii ani.
Sursa:
News.ro
Etichete:
atac armat,
Marea Britanie,
cutit,