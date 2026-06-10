Atac cu cuțitul într-un colegiu din Anglia. O elevă de 14 ani a fost arestată după ce a rănit trei persoane

Victimele sunt doi elevi de 14 ani, un băiat și o fată, precum și un tânăr de 27 de ani care lucrează în cadrul colegiului. Toate cele trei persoane au fost transportate la spital.

Poliția din Greater Manchester a transmis că a intervenit la o instituție de învățământ de pe Plant Hill Road, în Blackley, unde o elevă a fost reținută. Colegiul a fost plasat în izolare ca măsură de precauție.

Autoritățile nu au precizat dacă atacul a avut loc în interiorul sau în exteriorul școlii și nici identitatea victimelor. Rănile nu sunt considerate grave în acest moment.