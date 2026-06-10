Atac cu cuțitul într-un colegiu din Anglia. O elevă de 14 ani a fost arestată după ce a rănit trei persoane

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
61945311
Pro TV

O elevă de 14 ani a fost arestată după ce a rănit trei persoane într-un atac cu cuțitul produs la un colegiu dintr-un oraș aflat în apropiere de Manchester, în nordul Angliei, au anunțat autoritățile, potrivit AFP.

autor
Mihaela Ivăncică

Victimele sunt doi elevi de 14 ani, un băiat și o fată, precum și un tânăr de 27 de ani care lucrează în cadrul colegiului. Toate cele trei persoane au fost transportate la spital.

Poliția din Greater Manchester a transmis că a intervenit la o instituție de învățământ de pe Plant Hill Road, în Blackley, unde o elevă a fost reținută. Colegiul a fost plasat în izolare ca măsură de precauție.

Autoritățile nu au precizat dacă atacul a avut loc în interiorul sau în exteriorul școlii și nici identitatea victimelor. Rănile nu sunt considerate grave în acest moment.

Potrivit poliției, membri ai personalului au reușit să o imobilizeze rapid pe adolescentă până la sosirea forțelor de ordine, pentru a preveni alte incidente.

Eleva a fost reținută pentru audieri. Nicio altă persoană nu este căutată în legătură cu atacul, iar poliția continuă cercetările la fața locului. Autoritățile au anunțat că vor menține o prezență vizibilă în zonă pentru a liniști comunitatea.

Guvernul britanic condus de Keir Starmer a declarat o „criză națională” în legătură cu violențele cu arme albe în rândul tinerilor, fenomen aflat în creștere în ultimii ani.

Președinta POT, Anamaria Gavrilă, are soluția pentru ieșirea din criza politică: ”Deci, care este întâi, oul sau găina?”

Sursa: News.ro

Etichete: atac armat, Marea Britanie, cutit,

Articol recomandat de sport.ro
Rusia schimbă regulile jocului! Șapte modificări majore anunțate de la Moscova
Rusia schimbă regulile jocului! Șapte modificări majore anunțate de la Moscova
Citește și...
Știri Actuale
Atac armat la Lupeni. Patru persoane împușcate. Un bărbat a bătut sute de kilometri pentru a-și ucide fosta soție

Atac armat în plină stradă la Lupeni, în județul Hunedoara. Un bărbat a tras cu un pistol în mașina în care erau fosta soție, fetița lor de 9 ani și foștii lui socrii. Patru persoane au ajuns la spital. 
Stiri externe
Atac armat lângă baza de pregătire a Angliei pentru Cupa Mondială. Nouă persoane au fost rănite

Nouă persoane au fost rănite în urma unui incident armat produs în apropierea bazei de pregătire a naționalei Angliei pentru Cupa Mondială, situată în Kansas City, statul Missouri, cu doar câteva zile înainte de startul turneului final, relatează Reuters.
Stiri externe
Atac armat lângă Casa Albă. Suspectul a fost împușcat mortal de agenții Secret Service. Donald Trump se afla în clădire. FOTO

Un bărbat înarmat a deschis focul sâmbătă seara asupra unui punct de control de securitate din apropierea Casei Albe, iar agenții Secret Service au ripostat imediat. 

Recomandări
Stiri Politice
SURSE: CCR amână decizia în cazul SAFE. Sesizarea lui Grindeanu privind conflictul dintre Guvern și Parlament, în așteptare

Curtea Constituțională nu va lua miercuri o decizie în cazul sesizării depuse de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament în legătură cu SAFE. 

Stiri externe
Trump bombardează Iranul, imediat după ce anunțase, pentru a 38-a oară, încheierea războiului

La doar câteva ore după ce a anunțat că Statele Unite ar putea ajunge la un acord cu Iranul, președintele Donald Trump a dat ordin armatei să bombardeze coastele iraniene.

Stiri externe
Președinta Bulgariei critică România pentru întârzierea construcției celui de-al treilea pod peste Dunăre: „Nu pot explica”

Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, și-a exprimat nemulțumirea față de întârzierea de ani de zile a construcției celui de-al treilea pod peste Dunăre, la Ruse - Giurgiu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 10 Iunie 2026

03:13:57

Alt Text!
Povestile Sport.ro
Ediția 5 - Vlad Georgescu

51:47

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Iunie 2026

01:48:02

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Gala Victor Rebengiuc - interviu exclusiv

04:17

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Au confirmat transferul la FCSB: "Nu te vom uita niciodată!"

Sport

S-a terminat! Jucătorul ofertat de FCSB s-a decis și semnează