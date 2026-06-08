Tatăl femeii, care se afla la volan, a fost grav rănit. După incident, individul a fugit și a încercat să se ascundă într-o pădure. După câteva ore de căutări, a fost prins de polițiști și reținut.

Individul de 48 de ani a venit de la Galați în Lupeni cu gândul de a-și ucide fosta soție. A găsit-o într-o mașină, alături de fiica lor de 9 ani și fostii lui socrii.

În plină stradă, bărbatul a scos un pistol - pe care îl deținea ilegal - și a tras spre fosta soție și spre tatăl acesteia, aflat la volan. Unul dintre gloanțe s-a înfipt în portiera unei mașini care circula în paralel. Polițiștii au căutat glonțul mai multe ore, ca probă la dosar.

Localnică: ”Oamenii erau îngroziți, le era teamă, mașinile erau la fața locului, se vedeau semnele de la împușcături”.

Localnică: ”Au pistoale, le e frică, îți intră în casă și te împușcă”.

Cele patru persoane din mașină au ajuns la spital. Grav rănit este fostul socru al bărbatul, care a fost împușcat în zona plămânilor. Medicii l-au transferat la Petroșani, unde a fost operat.

Bărbatul a fost prins de polițiști în pădure

Dr. Bogdan Mihai, Spitalul Municipal Lupeni: ”Doi pacienți au fost reținuți la noi, au plăgi împușcate care nu le pun în pericol viața, s-a intervenit chirurgical, sunt stabili, și al patrulea pacient, cel mai ușor din punct de vedere medical, o rană superficială, niște îngrijiri în CPU, a plecat acasă”.

Între timp, suspectul a fugit și a încercat să-și piardă urma într-o pădure de la marginea orașului. Polițiștii din Hunedoara, ajutați de colegii din Gorj, s-au mobilizat, inclusiv cu câini de urmă, pentru a-l prinde pe bărbat.

În ajutor au venit și salvamontiștii, care s-au folosit de drone cu termoviziune pentru a-l căuta pe individ. După câteva ore de căutare, oamenii legii au pus mâna pe el. Individul avea două ordine de protecție emise pe numele său.

Agent principal de poliție Iulia Nistor, purtător de cuvânt IPJ Hunedoara: ”În niciunul din cele două ordine de protecție nu s-a dispus purtarea unui dispozitiv electronic de monitorizare. Victimele erau monitorizate periodic, conform procedurilor legale în vigoare”.

Bărbatul a fost reținut, fiind cercetat pentru tentativă de omor.