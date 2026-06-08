Poliția din Kansas City a anunțat că nu a fost reținut niciun suspect până în acest moment și că cel puțin trei dintre victime au fost transportate la spitale din zonă pentru îngrijiri medicale.

Incidentul s-a petrecut la aproximativ șase kilometri de Swope Soccer Village, centrul de pregătire unde reprezentativa Angliei urmează să se antreneze pe durata competiției.

Echipa Angliei nu a ajuns încă în Kansas City și are programat miercuri un meci amical împotriva selecționatei din Costa Rica, la Orlando, în statul Florida.

Violența armată rămâne o problemă majoră în Statele Unite, unde au fost înregistrate peste 400 de atacuri armate în masă de la începutul anului 2025, potrivit organizației Gun Violence Archive.

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