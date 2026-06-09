Imagini ale incidentului au fost distribuite pe reţelele de socializare, iar violenţa atacului a atras condamnări din partea Keir Starmer şi apeluri la proteste anti-imigraţie din partea extremei drepte, relatează AFP.

Keir Starmer condamnă atacul

Videoclipul distribuit pe reţelele de socializare arată atacatorul, un bărbat de culoare descris de poliţia nord-irlandeză ca fiind probabil somalez, stând aşezat pe un bărbat pe care l-a imobilizat la pământ şi căruia încerca să-i taie gâtul în timp ce deja sângera. În videoclip apar şi trei persoane care intervin pentru a împiedica crima.

„Atacul oribil care a avut loc aseară în Belfast este revoltător", a reacţionat premierul Keir Starmer, într-un mesaj pe reţeaua socială X.

„Nu tolerez absolut deloc ca astfel de scene de violenţă abjecte să se desfăşoare pe străzile noastre. Gândurile mele merg mai întâi către victimă şi le mulţumesc celor care au sărit imediat în ajutor, inclusiv cetăţenilor care au intervenit", a adăugat premierul laburist.

Acest atac, ce readuce în discuţie problema migraţiei, survine la numai câteva zile după o manifestaţie care a degenerat în violenţe la Southampton (sudul Angliei) şi la care demonstranţii au protestat faţă de modul în care poliţia a gestionat în decembrie 2025 o situaţie în care un tânăr sikh a înjunghiat mortal un student alb ce a fost încătuşat la locul crimei de poliţişti în timp ce agoniza sub privirile lor, agenţii crezând versiunea ucigaşului asupra unei pretinse agresiuni rasiste.

Presupusul atacator de la Belfast, în vârstă de aproximativ 30 de ani, a fost reţinut, iar victima, în vârstă de aproximativ 40 de ani, este prezent în spitalizată în stare gravă, potrivit poliţiei, care a cerut populaţiei să nu mai redistribuie pe reţelele de socializare imaginile filmate la locul atacului.

Extrema dreaptă cere proteste

Şefa guvernului nord-irlandez, Michelle O'Neill, din partidul Sinn Fein, şi adjuncta sa Emma Little-Pengelly, din partidul unionist DUP, au condamnat amândouă atacul şi au lansat un apel la calm către populaţie.

În acest timp, pe conturi ale extremei-drepte pe reţelele de socializare au apărut apeluri la proteste, iar liderul partidului anti-imigraţie Reform UK, Nigel Farage, a cerut autorităţilor să dezvăluie public identitatea şi naţionalitatea suspectului, subliniind că publicul are dreptul să afle adevărul.