Potrivit oficialilor IPJ, femeia ar fi încasat câte 75 lei/ zi pentru fiecare copil de care avea grijă, fără a declara veniturile la organele fiscale.

''În perioada în perioada 1 ianuarie 2025 - 31 decembrie 2025, femeia din oraș Milișăuți, județul Suceava, în calitate de persoană fizică neautorizată, a desfășurat activități comerciale, în sensul că a prestat servicii de îngrijire minori la domiciliul acesteia pentru mai mulți copii, cu vârsta cuprinsă între 2-5 ani, a încasat sume de bani de la părinții copiilor (câte 75 lei/copil/zi), venituri care nu au fost declarate la organele fiscale, aspecte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de evaziune fiscală'', au precizat oficialii IPJ.

Polițiștii din Suceava au efectuat, luni, o percheziție la locuința femeii.

''Cu ocazia percheziției domiciliare efectuate în dosarul penal, au fost identificate și ridicate mai multe bunuri cu valoare probatorie în cauză, respectiv înscrisuri cu privire la copii care au beneficiat de aceste servicii neautorizate în perioada 2025-2026, un telefon mobil cu o cartelă SIM și un card de memorie'', mai afirmă reprezentanții Poliției.

Prejudiciul estimat prin încasarea ilegală a sumelor de bani de la părinți este de circa 135.000 lei.