Propunerea ar interzice intrarea în Uniunea Europeană a participanților ruși la războiul împotriva Ucrainei.

„Propunem pentru prima dată interzicerea intrării în Uniunea Europeană a oricărei persoane care a servit în forțele armate ruse de la începutul războiului”, a declarat von der Leyen.

Șefa Comisiei Europene a subliniat că „Europa rămâne interzisă pentru oricine a participat la invazia Ucrainei”, scrie Ukrainska Pravda.

Cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei urmează să fie aprobat până la 15 iulie 2026, având în vedere termenul limită pentru actualizarea plafonului de preț al petrolului rusesc.

După cum a relatat un corespondent al ziarului „Pravda Europeană” la Bruxelles, cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei este programat să fie aprobat până la 15 iulie, pentru a preveni o creștere bruscă a plafonului de preț al petrolului rusesc.

Sursele European Pravda au declarat că elementul principal al celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni va fi înghețarea plafonului de preț pentru țițeiul rusesc.

Obiectivul principal este de a împiedica Rusia să obțină din nou venituri excesive din vânzările de petrol, din cauza creșterii bruște a prețurilor globale cauzate de războiul din Orientul Mijlociu și de blocarea Strâmtorii Hormuz.

Uniunea Europeană are în prezent un plafon de preț pentru petrolul rusesc, introdus în pachetele anterioare de sancțiuni împotriva Rusiei.