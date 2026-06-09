Astfel, această modificare ar urma să se aplice în cazul biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor din sistemul sanitar, precum şi al psihologilor. Alinierea coeficienților ar urma să se facă la nivelul coeficienţilor prevăzuţi pentru fizicienii medicali, corespunzător aceluiaşi grad profesional.

„Propunerea organizaţiei sindicale urmăreşte eliminarea unei diferenţieri salariale care nu îşi găseşte justificare în nivelul studiilor, al pregătirii profesionale, al responsabilităţilor şi al complexităţii activităţii desfăşurate în laboratoarele sistemului public de sănătate. Biologii, biochimiştii, chimiştii şi fizicienii medicali lucrează adesea în aceleaşi laboratoare, participă la acelaşi act medical şi de sănătate publică şi contribuie în mod direct la diagnosticul, supravegherea şi protejarea sănătăţii populaţiei. Pentru muncă de valoare comparabilă trebuie să existe şi o salarizare comparabilă”, se arată într-un comunicat transmis de sindicat.

În acelaşi timp, Forţa Legii a susţinut şi necesitatea reevaluării coeficienţilor de salarizare pentru psihologi, astfel încât aceştia să reflecte nivelul de pregătire profesională, caracterul reglementat al profesiei şi responsabilităţile exercitate în domeniul sănătăţii publice şi al serviciilor medicale.

”Sindicatul Național Forța Legii a apreciat deschiderea manifestată de conducerea Ministerului Muncii în aceste consultări și consideră că acest acord de principiu reprezintă un pas important către recunoașterea rolului esențial pe care specialiștii din laboratoarele medicale și din sănătatea publică îl au în funcționarea sistemului sanitar românesc”, a explicat pentru site-ul nostru Ringo Dămureanu, președintele SNFL.

”Vom continua să susținem toate amendamentele care promovează echitatea, nediscriminarea și principiul salariu egal pentru muncă de valoare egală, încât noua Lege a salarizării să reflecte în mod real contribuția fiecărei profesii la protejarea sănătății cetățenilor”, a mai precizat liderul sindical.