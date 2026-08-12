Antrenorul uneia dintre cele mai mari echipe de baschet din istorie a fost numit antrenor principal al naționalei României

FR Baschet anunţă, miercuri, numirea unui nou antrenor principal după plecarea lui Mihai Silvăşan, scrie News.ro. FRB a ajuns la o înţelegere cu Jonah Herscu, antrenor cu cu o experienţă de 17 sezoane în baschetul profesionist american, acumulată în NBA, NBA G League şi WNBA. Tatăl noului antrenor al reprezentativei este născut la Bucureşti.

”În prezent, Herscu ocupă funcţia de antrenor secund la Chicago Bulls, în staff-ul condus de Tiago Splitter. De-a lungul carierei, a activat în cadrul unor organizaţii importante precum Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, Los Angeles Lakers şi Chicago Sky. În sezonul 2025-26 a fost antrenor principal la Rip City Remix, în NBA G League, pe care a condus-o către prima calificare în playoff din istoria francizei”, transmite FRB.

Noua echipă va debuta contra Danemarcei, în precalificările la EuroBasket 2029

Alături de Herscu, Ryan Kershaw va ocupa funcţia de antrenor secund al României. Kershaw este Head Coach la Carleton College şi a fost desemnat MIAC şi NABC Region Nine Coach of the Year în sezonul 2022-23.

Din staful tehnic vor face parte în continuare Ionuţ Bâscoveanu şi Alin Săftel, în funcţiile de antrenori secunzi.

Noul staf va debuta în precalificările FIBA EuroBasket 2029, cu Danemarca (27 august) şi cu Bulgaria (30 august).