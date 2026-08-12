Alături de rămășițele lor au fost găsite plăcuțele de identificare ale celor doi militari, o motocicletă militară germană Wehrmacht aproape intactă, o verighetă și un scut Kuban – o insignă de luptă acordată militarilor Wehrmachtului, a anunțat Comisia Germană pentru Mormintele de Război.

Descoperirea spectaculoasă a alimentat speranța că unele familii vor putea afla, în sfârșit, ce s-a întâmplat cu rudele lor, la peste 80 de ani de la încheierea războiului.

„Acum începe un adevărat puzzle, prin care vom încerca să stabilim identitatea celor doi morți”, a declarat Arne Schrader, reprezentant al Comisiei Germane pentru Mormintele de Război, pentru publicația germană Bild.

Epava din Dunăre a fost descoperită, potrivit informațiilor, pe 2 august, după ce un trecător a observat o parte din motocicletă ieșind dintre stâncile de pe malul fluviului, în centrul Budapestei.

Echipa de intervenție a găsit și mine antitanc, ceea ce a dus la închiderea temporară a zonei de pe malul Dunării, până la intervenția unei echipe specializate în dezamorsarea muniției.

Potrivit Comisiei Germane pentru Mormintele de Război, unele dintre obiectele recuperate din fluviu, în special plăcuțele de identificare și motocicleta, s-au păstrat într-o stare remarcabilă datorită stratului de nămol și ulei de pe fundul apei.

Comisia este o organizație non-profit care, în numele guvernului german, se ocupă de căutarea, recuperarea și înhumarea militarilor căzuți în război.

Motocicleta este considerată a fi un model DKW NZ 350-1, produs special pentru uz militar începând din 1944.

Organizația a precizat că una dintre plăcuțele de identificare aparținea unui soldat al Wehrmachtului, iar cealaltă unui membru al Waffen-SS, organizație declarată criminală și responsabilă de crime de război la Procesele de la Nürnberg.

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, plăcuțele de identificare ale soldaților germani erau rupte în două în momentul decesului. O jumătate rămânea asupra militarului, iar cealaltă era trimisă autorităților armatei germane, care înregistrau pierderile și notificau familiile.

Comisia Germană pentru Mormintele de Război afirmă că, în cazul acestor doi soldați, familiile lor au „așteptat în zadar” confirmarea oficială a morții.

Instituția a anunțat că a început demersurile pentru identificarea celor doi militari și precizează că persoanele care încă își caută rude dispărute în război pot verifica baza sa de date.