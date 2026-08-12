Cum nivelul fluviului scade îngrijorător, în fiecare zi, autoritățile locale iau în calcul furnizarea apei cu program. Muncitorii au oprit de dimineață alimentarea prin conducta care vine din Dunăre. După ce au scurs toată apa din ea, au pregătit noul branșament.

Cornelia Arnăutu, purtător de cuvânt: Intervenția de astăzi este în regim de urgență, din cauza nivelului scăzut al Dunării și riscului la care este supusă Priza în acest context. Va trebui gândită o strategie de funcționare un program.

Apa nu va fi asigurată 24 de ore din 24

Lucrarea, programată să se încheie joi dimineață, va putea permite renunțarea provizorie la aprovizionarea din Dunăre. Sursa alternativă, însă, nu va putea asigura apa potabilă 24 de ore din 24, pentru tot orașul. În acest timp, la Priza Dunării, muncitorii urmăresc cu îngrijorare cum nivelul fluviului scade, iar capacitatea de captare a apei e tot mai mică.

Corespondent ȘtirileProTV: La Priza Dunării din Galați situația este critică. Nu se știe câte zile gurile de captare vor mai putea să tragă apă din fluviu, mai ales în condițiile în care se vede cu ochiul liber cum nivelul apei scade de la o zi la alta.

Din cauza lucrărilor de astăzi, șapte cartiere din Galați au fost lăsate fără apă timp de 24 de ore. Pentru cei care nu și-au făcut rezerve, societatea de furnizare a amplasat cisterne în mai multe puncte din oraș.

Conectarea la conducta de apă din Vrancea era programată pentru toamnă și reprezenta o soluție alternativă pentru cazul în care Dunărea ar fi poluată sau înghețată.