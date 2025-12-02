Poliția din Cehia anchetează un caz fără precedent. Ce au surprins camerele de supraveghere din Praga

Poliția din Cehia are de rezolvat un caz nemaiîntâlnit până acum. Doi bărbați au aruncat mai multe trotinete electrice, luate de pe străzi, în râul care traversează orașul Praga.

Suspecții au fost surprinși de camerele de supraveghere chiar în timp ce azvârleau 11 trotinete de închiriat direct în apă. Obiectele au fost recuperate, între timp, de autorități.

Dacă vor fi prinși, suspecții riscă să ajungă după gratii. Praga se numără printre capitalele europene unde trotinetele electrice de închiriat au fost interzise, iar decizia intră în vigoare în ianuarie, anul viitor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













