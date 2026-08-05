Potrivit unei surse din poliție, viața uneia dintre victime este în pericol, scrie News.ro, care citează AFP.

Incidentul a avut loc marți, în jurul orei locale 22:30 (23:30, ora României), în cartierul Polygone.

Conform primelor informații, o mașină s-a oprit în dreptul unui grup de persoane, iar ocupanții acesteia au deschis focul înainte de a părăsi zona.

Un vehicul incendiat, despre care anchetatorii suspectează că ar putea fi cel folosit în atac, a fost găsit la câțiva kilometri distanță de locul unde au avut loc împușcăturile.

O sursă apropiată serviciilor de salvare a precizat că victimele sunt cinci bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 15 și 22 de ani. Două dintre persoane au fost rănite grav.