La 400 km deasupra Pământului, nu există „diviziuni, granițe” și vezi „doar o planetă prețioasă pe care o împărtășim cu toții”, a spus Adenot, care a plâns uneori și a primit sprijin fizic la sosirea sa pe pista centrului de instruire al Agenției Spațiale Europene (ESA), potrivit Agerpres.

La debarcarea din avion, astronauta în vârstă de 44 de ani părea vizibil slăbită și a fost asistată de doi medici ESA înainte de a ajunge la podiumul unde urma să vorbească.

Fusese adus un scaun cu rotile în caz că ar fi avut nevoie de el, dar a ales să meargă pe jos.

La doar câțiva metri distanță, zeci de oameni, inclusiv colegi de la ESA, se adunaseră cu steaguri franceze pentru a-i aclama sosirea.

„Este un cocktail de emoții uimitoare, este incredibil, este minunat să fii din nou pe Pământ, dar vine și cu partea sa de provocări, mai ales fiziologice”, a declarat ea câteva minute mai târziu, într-o conferință de presă.

Momente dificile la revenirea pe Pământ

Ea a vorbit în special de momentul „dificil” al amerizării în Oceanul Pacific de joi, timp în care capsula care i-a transportat pe cei patru membri ai echipajului din care făcea parte a trebuit să îndure „o mulțime de valuri timp de 25 de minute”.

„Și când echipele de recuperare m-au scos din capsulă, primul lucru pe care le-am spus a fost: «Vă rog să mă trimiteți în spațiu!». Era mult mai ușor acolo sus”, a spus ea zâmbind.

La centrul de antrenament pentru astronauți ESA, Sophie Adenot trebuie acum să înceapă un program de recuperare de aproximativ trei săptămâni.

Recuperare de lungă durată după 235 de zile petrecute în spațiu

În spațiu, corpul se adaptează la absența gravitației, ceea ce duce la pierderea osoasă, atrofie musculară, decondiționare cardiovasculară și tulburări de vedere.

Îi va lua multe luni și un antrenament fizic țintit pentru a-și recăpăta condiția fizică de dinaintea zborului.

Echipajul care a revenit de pe ISS a amerizat în Oceanul Pacific, în largul coastei Californiei, joi după-amiaza târziu, după o călătorie istovitoare de 27 de ore.

Ea a petrecut în total 235 de zile în spațiu, doborând recordul pentru cea mai lungă ședere orbitală continuă a unui astronaut european, bărbat sau femeie, mai notează AFP.