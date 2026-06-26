Între timp, în Paris a fost interzisă vânzarea de alcool în spațiile publice, pentru a reduce presiunea asupra spitalelor. Iar autoritățile de la Madrid anunță că peste 200 dintre decesele înregistrate zilele trecute pot fi puse pe seama valului de căldură.

În Belgia a fost joi cea mai caldă zi de iunie de când se fac măsurători meteorologice. La Bruxelles s-au înregistrat 34,5 grade Celsius.

Sébastien Doutreloup, climatolog la ULiège: „Vestul Belgiei este afectat de valul de căldură. Provinciile Liège și Limburg vor înregistra temperaturi de peste 40 de grade Celsius.”

Vorbim despre o temperatură excepțională, măsurată doar de două ori în ultimele opt decenii.

În Țările de Jos, meteorologii au emis pentru prima dată în istorie un cod roșu de caniculă, în vigoare pentru cea mai mare parte a teritoriului. Și aici s-au atins pe alocuri 40 de grade Celsius.

La Amsterdam, localnicii au căutat răcoarea pe canalele care străbat orașul.

Într-o țară care nu este chiar obișnuită cu arșița, companiile care instalează aer condiționat sunt copleșite de cereri.

Reporter: „Dacă cineva vă sună și vă spune «Vrem aparat de aer condiționat instalat astăzi!», ce le spuneți?”

Reprezentant firmă: „Că putem onora comanda abia peste șase săptămâni.”

Valul de caniculă afectează și Germania. În Köln, unde au fost joi 38 de grade, autoritățile au instalat stații speciale de răcorire.

În Marea Britanie, a fost și astăzi în vigoare codul roșu de căldură extremă pentru Londra și o parte din sudul Angliei. A fost pentru prima dată în istorie când alerta maximă rămâne în vigoare trei zile consecutiv.

Mii de elevi au chiulit cu voie de la profesori și părinți și au invadat ștrandurile ori parcurile.

În autobuze nu se poate respira

Infrastructura vitală este supusă unui stres ieșit din comun.

Jake Kelly, adjunct compania de căi ferate: „Temperaturile foarte ridicate afectează căile ferate, telecomunicațiile, echipamentele pentru semnalizare.”

În mijloacele de transport în comun, atât pasagerii, cât și șoferii ori mecanicii de tren suferă crunt.

Călător: „Ne tot lovesc valurile de caniculă, dar autoritățile nu trag concluziile care se impun.”

Nathan Sakhabuth, șofer de autobuz: „Nu poți să respiri. Când stai la semafor, simți că te ia somnul – din cauza căldurii și a umidității, nu pentru că ai fi obosit.”

Ciocolata s-a topit pe rafturi

Multe magazine nu reușesc să păstreze marfa în bune condiții.

Proprietar magazin: „A trebuit să aruncăm ciocolată în valoare de 4-500 de lire sterline. Pentru un magazin mic, e o pierdere importantă.”

Pe de altă parte, oamenii ocolesc terasele și restaurantele.

Liz Bentley, Societatea Meteorologică Regală: „Temperaturile medii din Regatul Unit ar trebui să se situeze în jurul valorii de 20 de grade în această perioadă. Dar avem peste 35 de grade. Și asta devine noua normă. Și, pe măsură ce trece timpul, ceea ce acum ni se pare extrem va fi perceput drept vară... răcoroasă. O mare parte din infrastructura și clădirile noastre au fost construite pentru un climat care nu mai există. Școlile se închid sau își încheie programul mai devreme pentru că, din nou, nu dispun de aer condiționat. Și știm că rata mortalității crește odată ce temperatura depășește aproximativ 27 de grade. Un raport recent publicat de Comitetul pentru Schimbările Climatice estimează că ar trebui să cheltuim aproximativ 11 miliarde de lire sterline pe an pentru măsuri de adaptare.”

Totuși, necesitatea climatizării intră în contradicție cu anumite norme urbanistice. De pildă, în Paris este în vigoare interdicția de a instala aparate de aer condiționat pe fațadele clădirilor istorice, pentru a nu strica aspectul elegant al metropolei. Instalate pe acoperiș ar face excesiv de mult zgomot. Pe de altă parte, atrag atenția experții – aparatele care răcoresc interioarele elimină căldura în exterior, crescând cu până la 2 grade temperatura de afară.