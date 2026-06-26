Vor fi aproape 40 de grade Celsius la umbră și suntem foarte aproape de maxima absolută, de 41 de grade, înregistrată anul trecut, tot în luna iunie.

În multe locuri din țară, autoritățile se pregătesc să sară în ajutorul celor care pot avea probleme de sănătate dacă vor sta prea mult în soare.

În urmă cu puțin timp, o fetiță a fost scoasă fără puls din piscina unui ștrand din București. Salvamarul și echipajul medical sosit în ajutor au încercat s-o resusciteze zeci de minute, dar, în final, a fost declarat decesul.

La prânz, într-o stație de autobuz din Cluj-Napoca, o tânără a căzut ca secerată. Trecătorii au sunat imediat la 112.

Tânăr: „A spus că din cauza căldurii, că e prea cald. I s-a făcut rău și a leșinat acolo pe bancă."

În județul Cluj a fost convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, care a decis că trebuie să fie sprijinite persoanele în vârstă, astfel încât să nu fie nevoite să iasă din case.

Nu în ultimul rând, sute de farmacii devin stații de prim-ajutor.

Maria Forna, prefect Cluj: „351 de farmacii din 65 de locații."

Alexandra, asistent farmacist: „Îi hidratăm cu săruri, luăm tensiunea, pulsul și, dacă e critic, sunăm la 112."

În gara din Cluj-Napoca, trenul Timișoara-Iași a ajuns cu o întârziere de peste o oră. Geamurile garniturii arătau ca la saună.

Bărbat: „Ca pe animale ne țin, nu avem aer deloc."

Tânăr: „Cald, teribil, multă mizerie, condiții deplorabile."

Pe de altă parte, un bărbat de 64 de ani, care pescuia cu soția pe Lacul Bicaz, din Neamț, a căzut din barcă după ce a stat în soare. 4 scafandri din 3 județe îl caută inclusiv cu scanner de mare adâncime, pentru că pe alocuri lacul are 80 de metri adâncime.

Nicolae Traian Lazarec, scafandru ISU Iași: „La suprafață temperatura are 24-25 de grade și cum cobori spre 10 metri scade sub 10 grade.”

Au fost clipe de panică și în parcarea unui centru comercial din Alba Iulia. Mașina în care se afla un bebeluș de numai patru luni s-a încuiat automat cu cheile înăuntru, în condițiile în care afară erau peste 30 de grade. Un jandarm aflat în timpul liber a intervenit.

Gabriel Toma Gavra – IJJ Alba: „Am luat din mașina personală cheia de roți, după cinci lovituri geamul a cedat// mai presus de jandarm sunt tată!”

Un termometru lăsat 4 minute pe bordul unui autoturism aflat în soare, cu geamurile închise, a indicat 50 de grade Celsius, în timp ce la nivelul scaunelor erau 44 de grade Celsius.

Vineri au fost 35 de grade, la umbră, în sud și în vest.

În Timiș, lângă Recaș, un câmp de 60 de hectare a fost pârjolit după ce a luat foc o combină.

Tot vineri, peste o mie de absolvenți ai Școlii de Poliție de la Câmpina au avut festivitatea de final de an. Căldura i-a doborât pe unii dintre ei.

În București, duminică va fi Cod portocaliu, așa că autoritățile au montat în zonele aglomerate tuneluri de răcorire cu vapori și au pus în funcțiune peste o sută de cișmele.

Corespondent PRO TV: „Suntem într-o stație de tramvai din București. Este ora 14, iar termometrul indică pe asfaltul încins aproape 62 de grade, dacă mergem la această bancă din metal vedem că termometrul arată peste 45 de grade. Asfaltul încins plus căldura degajată de mașini fac ca aerul să fie și mai greu de respirat.”

În Sectorul 5 au fost amenajate și 10 puncte de sprijin.

Reporteri: Gina Obrejan, Iulia Ciuhu, Iulia Fatu, Marilena Iordache, Dan Petcu, Clara Markovszky, Doina Plăcintă, Alexia Enescu, Doina Plăcintă.