Caniculă extremă în România. Cod roșu, portocaliu și galben în mai multe regiuni. Temperaturile urcă până la 40 de grade

România va fi afectată în următoarele zile de un val de căldură intens, cu temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic accentuat și nopți tropicale, potrivit avertizărilor meteorologice emise pentru intervalul 26–29 iunie.

Începând de vineri, 26 iunie, ora 10:00, și până sâmbătă dimineață, este în vigoare un cod galben de caniculă în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, sudul Banatului, precum și sudul și estul Transilvaniei. Temperaturile maxime vor urca până la 34 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va atinge sau depăși pragul critic de 80 de unități în unele zone. În același interval, un cod portocaliu vizează Crișana, Maramureș, nordul Banatului și nordul, vestul și centrul Transilvaniei, unde se vor înregistra valori de până la 37 de grade, iar local va fi caniculă.

Sâmbătă și duminică, valul de căldură se va extinde și intensifica. În intervalul 27–28 iunie, mai multe regiuni vor rămâne sub avertizări de cod galben și portocaliu, cu temperaturi ce vor ajunge local până la 39 de grade, în special în Câmpia de Vest. În multe zone vor fi nopți tropicale, cu minime ce nu vor coborî sub 17–23 de grade. Unde apare codul roșu Situația cea mai severă este prognozată pentru perioada 28–29 iunie, când a fost emis și un cod roșu pentru Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei. Aici, temperaturile maxime vor atinge frecvent 35–38 de grade, iar local pot urca până la 40 de grade, valori comparabile cu recordurile lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar nopțile vor rămâne tropicale. Meteorologii avertizează că valul de căldură va persista pe aproape întreg teritoriul țării, cu intensificări succesive de la o zi la alta, afectând majoritatea regiunilor.

Temperaturile de până la 39 de grade în Capitală Bucureștiul va fi afectat de un val persistent de căldură în perioada 26–30 iunie, cu temperaturi ridicate, disconfort termic accentuat și indice temperatură-umezeală (ITU) ce va depăși pragul critic de 80 de unități în mai multe intervale, potrivit prognozei meteorologice speciale. Vineri, 26 iunie, vremea rămâne caniculară, cu maxime de 34–35 de grade și minime de 17–20 de grade. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața, iar vântul va sufla slab până la moderat. Sâmbătă, 27 iunie, valul de căldură persistă, cu temperaturi de 32–34 de grade și valori ridicate ale indicelui temperatură-umezeală în cursul după-amiezii și serii. Duminică, 28 iunie, căldura se intensifică, iar temperaturile vor urca până în jurul a 36 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce nu vor coborî sub 18–21 de grade. Luni, 29 iunie, vremea devine și mai caldă, cu maxime de 38–39 de grade și disconfort termic accentuat pe tot parcursul zilei și nopții. Marți, 30 iunie, valul de căldură continuă la cote ridicate, cu temperaturi de până la 39 de grade, cer senin și vânt slab până la moderat. România va traversa o perioadă cu temperaturi peste mediile climatologice în următoarele patru săptămâni, potrivit prognozei meteorologice actualizate pe 4 săptămâni. Valul de căldură extremă, care a topit vestul Europei, amenință și țara noastră.

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