Potrivit Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), duminică, în intervalul orar 12:00 – 20:00, se vor institui restricţii de circulaţie pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe sectoarele de drum naţional, drumuri expres şi autostrăzi din judeţele: Hunedoara, Arad, Alba, Bihor, Cluj, Sălaj, Satu Mare, Maramureş, Bistriţa Năsăud, Suceava, Botoşani, Mureş, Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu.

Aceste restricţii sunt instituite ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de către Administraţia Naţională de Meteorologie, Cod Galben, Cod Portocaliu şi Cod Roşu – val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat şi deosebit de accentuat respectiv temperaturi extreme.

”Măsura este adoptată pentru protejarea şi conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv pentru prevenirea deformaţiilor majore ireversibile (ce implică şi pierderea stabilităţii straturilor rutiere) care pot apărea pe reţeaua rutieră, ca efect al desfăşurării traficului greu în condiţiile climatice de caniculă”, arată reprezentanţii CNAIR.

Ce vehicule sunt exceptate

Instituţia aminteşte că măsurile adoptate de CNAIR sunt dispuse în baza prevederilor articolului 44 alin. 2 şi 3 al Ordonanţei de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora administratorul drumului poate interzice temporar circulaţia vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, drumurile naţionale din judeţele afectate de codul portocaliu, cu excepţia: transporturilor de persoane; transporturilor de animale vii şi de produse perisabile de origine animală şi vegetală; vehiculelor care participă la intervenţii în caz de forţă majoră; transporturilor funerare; transporturilor poştale; transporturilor de echipamente de prim ajutor; transporturilor pentru distribuire de carburanţi; transporturilor de mărfuri sub temperatura controlată; transporturilor pentru tractări vehicule avariate; transporturilor pentru distribuirea de apă şi hrană în zonele calamitate; transporturilor cu vehicule specializate destinate prin construcţie salubrizării; transporturilor apă îmbuteliată şi băuturi răcoritoare; transporturilor produse provenite din exploatări agricole; transporturilor militare implicate în exerciţii multinaţionale; transporturilor rutiere în cadrul Sistemului Garanţie Returnare (SGR); transporturilor de produse alimentare diverse (produse de panificaţie, produse de patiserie şi de cofetărie proaspete, pişcoturi şi biscuiţi, produse de patiserie şi de cofetărie conservate, zahăr şi produse conexe, cacao, ciocolată şi produse zaharoase, paste făinoase, cafea, ceai şi produse conexe, condimente şi mirodenii, produse nutriţionale speciale, diverse produse alimentare şi produse uscate, sucuri şi băuturi alcoolice şi nealcoolice, inclusiv apa minerală).

De asemenea, pe perioada restricţiilor vor fi exceptate utilajele proprii ale CNAIR, cât şi utilajele închiriate de la firmele cu care CNAIR are contracte de lucrări în derulare.

Meteorologii anunţă că, în weekend, valul de căldură se va extinde în toată ţara şi se va intensifica, iar nopţile vor fi tropicale. Vineri şi sâmbătă, judeţele din Crişana, Maramureş, Banat şi Transilvania se află sub avertizare Cod portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate, în timp ce restul ţării este sub incidenţa unui Cod galben. Duminică, 16 judeţe din Crişana, Maramureş, Transilvania şi din nordul Moldovei vor fi sub Cod roşu de caniculă, fiind aşteptate temperaturi de până la 40 de grade, în timp ce aproape tot restul ţării va fi sub Cod portocaliu. În Bucureşti, temperaturile maxime vor fi de 34-35 de grade, chiar mai ridicate la începutul săptămânii viitoare.