Peste 63.000 de fulgere în Marea Britanie, în timpul „nopții tropicale”. Codul roșu de caniculă extremă persistă | VIDEO

Stiri externe
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Fulgere
X // Carl Bovis

Cerul Marii Britanii a fost iluminat de spectaculoase fulgere, pe măsură ce furtunile au lovit țara pe parcursul nopții, în timp ce valul de căldură extremă a continuat.

autor
Sabrina Saghin

Fotografii uimitoare au surprins fulgere lovind Stonehenge în Wiltshire, plaja Chesil din Dorset, The Needles de pe Insula Wight și plaja Fistral din Cornwall.

Videoclipurile filmate în zone precum Manchester, Edinburgh și Somerset au arătat, de asemenea, furtuni extraordinare în primele ore ale dimineții – inclusiv una în care s-au observat fulgere orizontale.

O descărcare de fulger a provocat un incendiu la un azil de bătrâni din Glastonbury, imediat după miezul nopții, în urma căruia trei persoane au fost evacuate de pompieri, iar una a fost transportată la spital.

Aproximativ 25 de persoane au rămas în azilul St Benedict's din Somerset în urma fulgerului, care a dus la apariția fumului la etajul al doilea.

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Evenimentul a avut loc în timpul unei alte „nopți tropicale”, când temperaturile nu au scăzut sub 20 °C – cea mai ridicată temperatură minimă nocturnă din Marea Britanie fiind de 22,7 °C, înregistrată la Herstmonceux, West Sussex.

Serviciul Meteorologic Britanic (Met Office) a confirmat că au fost înregistrate peste 63.000 de fulgere în intervalul de 24 de ore până la ora 10:00 și a avertizat că multe altele ar putea urma mai târziu astăzi și mâine.

Au fost emise avertismente galbene de furtună pentru nord-estul Angliei, între orele 14:00 și 21:00 astăzi, și pentru cea mai mare parte a Scoției, de la începutul zilei de astăzi până mâine la ora 03:00.

Au fost emise avertismente galbene de furtună pentru nord-estul Angliei, între orele 14:00 și 21:00 astăzi, și pentru cea mai mare parte a Scoției, de la începutul zilei de astăzi până mâine la ora 03:00.

De asemenea, a fost emisă o avertizare pentru Irlanda de Nord, valabilă astăzi între orele 10:00 și 22:00. Toate cele trei avertizări atrag atenția publicului asupra posibilității de inundații, fulgere, grindină și vânturi puternice.

O avertizare anterioară privind furtuni și precipitații de până la 20 mm (0,8 in) fusese emisă pentru zone întinse din Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord, valabilă de la miezul nopții până la ora 10:00.

Vineri este a treia zi consecutivă în care se înregistrează un record de avertismente roșii de caniculă extremă, fiind așteptate temperaturi de 38 °C, ceea ce ar stabili, de asemenea, un nou record pentru luna iunie pentru a treia zi la rând.

Londra și Manchester ar putea atinge astăzi 36 °C, în timp ce Belfast și Cardiff se vor confrunta cu temperaturi maxime de 26 °C. Temperatura la Aeroportul Heathrow era de 30,5 °C încă de la ora 9 dimineața.

Acest lucru vine după ce ieri a fost stabilit un nou record pentru luna iunie, de 36,7 °C, la Merryfield, în Somerset – la doar o zi după ce miercuri fusese înregistrat un alt record, de 36,1 °C, la Gosport, în Hampshire; acesta din urmă a depășit un record vechi de 35,6 °C, care data din vara anului 1976.

Ziua de ieri a fost, de asemenea, a șaptea cea mai caldă zi din istoria Regatului Unit, egalând un record stabilit în 1911 în Northamptonshire, care a rămas cea mai caldă zi din țară timp de aproape 80 de ani. Dacă astăzi se va atinge temperatura de 38 °C, aceasta ar deveni a cincea cea mai caldă zi înregistrată vreodată în țară.

Mii de școli și grădinițe și-au închis porțile pe durata valului de căldură – unele dintre ele rugând părinții să-și ia copiii mai devreme astăzi, pe fondul creșterii vertiginoase a temperaturilor din sălile de clasă –, iar compania South East Water a impus o interdicție privind utilizarea furtunurilor de apă în Kent, ca urmare a creșterii cererii.

Serviciile de transport s-au confruntat cu perturbări majore, operatorii feroviari îndemnând populația să efectueze doar deplasările absolut necesare, iar unul dintre aceștia sfătuind oamenii să nu călătorească pentru a merge la plajă.

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Sursa: Daily Mail

Etichete: Marea Britanie, canicula, fulgere, furtuna,

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