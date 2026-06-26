Peste 63.000 de fulgere în Marea Britanie, în timpul „nopții tropicale”. Codul roșu de caniculă extremă persistă | VIDEO

Fotografii uimitoare au surprins fulgere lovind Stonehenge în Wiltshire, plaja Chesil din Dorset, The Needles de pe Insula Wight și plaja Fistral din Cornwall.

Videoclipurile filmate în zone precum Manchester, Edinburgh și Somerset au arătat, de asemenea, furtuni extraordinare în primele ore ale dimineții – inclusiv una în care s-au observat fulgere orizontale.

O descărcare de fulger a provocat un incendiu la un azil de bătrâni din Glastonbury, imediat după miezul nopții, în urma căruia trei persoane au fost evacuate de pompieri, iar una a fost transportată la spital.

Aproximativ 25 de persoane au rămas în azilul St Benedict's din Somerset în urma fulgerului, care a dus la apariția fumului la etajul al doilea.

Evenimentul a avut loc în timpul unei alte „nopți tropicale”, când temperaturile nu au scăzut sub 20 °C – cea mai ridicată temperatură minimă nocturnă din Marea Britanie fiind de 22,7 °C, înregistrată la Herstmonceux, West Sussex.

Serviciul Meteorologic Britanic (Met Office) a confirmat că au fost înregistrate peste 63.000 de fulgere în intervalul de 24 de ore până la ora 10:00 și a avertizat că multe altele ar putea urma mai târziu astăzi și mâine.

Au fost emise avertismente galbene de furtună pentru nord-estul Angliei, între orele 14:00 și 21:00 astăzi, și pentru cea mai mare parte a Scoției, de la începutul zilei de astăzi până mâine la ora 03:00.