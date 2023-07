Arșiță infernală: 60.000 de europeni au murit de cald anul trecut, vara aceasta anticiclonul Caron aduce și 45 de grade

În unele zone din sudul Italiei se vor înregistra chiar 45 de grade Celsius. Un anticiclon botezat Caron, după luntrașul ce purta sufletele morților în mitologia greacă, va încinge și mai mult Italia.

Peninsula se confruntă de aproape o săptămână cu temperaturi sufocante. La Roma, termometrele au indicat duminică la prânz 43 de grade. Turiștii strânși la Vatican, în Piața San Pietro, s-au apărat cum au putut de soarele necruțător.

Turist din Catania: ”În primul rând o să-mi ud capul cu apă din fântânile din Piața San Pietro. Apoi, o să ne scoatem pălăriile și ochelarii și o să intrăm în Vatican”.

Turist canadian: ”Avem evantaie, avem pălării. În timpul zilei, când e foarte cald, ne vom întoarce la hotel. Vom ieși seara, să vedem Fontana di Trevi pe timpul nopții”.

Turist din Australia: ”Ne place, fiindcă în Australia, de unde venim noi, e iarnă. E frumos. E bellissimo”.

Ministrul Sănătății de la Roma le-a cerut vizitatorilor să lase plimbările și vizitele pentru seară și i-a îndemnat pe italieni să rămână în case între orele 11 si 18.

În insulele Canare, focul ce a cuprins sâmbătă dimineață vegetația arde si acum. Vântul le dă bătăi de cap celor aproape 400 de pompieri și militari mobilizați să lupte cu flăcările.

Incendii de vegetație în Spania și Croația

Au fost ajutați din aer de nouă elicoptere și două hidroavioane, care au făcut duminică peste 200 de zboruri și au împrăștiat mai bine de 150.000 de litri de apă. Vâlvătaia a pârjolit în jur de 4.000 de hectare.

Riscul de incendii este mare și în Spania continentală, din cauza temperaturilor care nici noaptea nu scad sub 25 de grade. Iar de luni va fi și mai rău. Meterologii anunță 44 de grade la umbră în Valea Guadalquivir, lângă Sevilla.

Un incendiu de vegetație a reizbucnit duminică și pe coasta dalmată, după ce fusese stins cu o zi în urmă. 40 de pompieri croați, ajutați de trei avioane, au reușit din nou să lichideze flăcările, în câteva ore. Zona e ținută sub observație.

Darko Dukic, șeful Departamentului de Pompieri din Sibenik: ”Temperatura e mare, în jur de 40 de grade. Când incendiul afectează o suprafață atât de mare, va exista riscul ca o parte din vegetația arsă să se reaprindă. Ne așteptăm ca asta să se întâmple și în zilele următoare”.

Și în Ungaria, care se bucură de temperaturi mai prietenoase vara, a fost anunțat cod roșu de caniculă. Meteorologii anunță temperaturi de 37 de grade până miercuri. Ungurii au căutat răcoarea în piscinele cu ape termale, pline până la refuz.

Nord-vestul Statelor Unite, sub un ”dom de căldură”

Și, unul din trei americani locuiește într-o zonă afectată de arșiță. În Phoenix, Arizona, s-au înregistrat 48 de grade în weekend, iar meteorologii prognozează 47 de grade pentru Las Vegas.

Nord-vestul Statelor Unite se află sub un așa numit ”dom de căldură”, adică o zonă de presiune înaltă care acționează ca un capac deasupra unei oale care fierbe și întreține căldura zile sau chiar săptămâni în șir.

Zeci de milioane de oameni de pe trei continente - America, Europa și Asia - se sufocă zilele acestea. Este un lucru cu care va trebui să ne obișnuim pe viitor, avertizează oamenii de știință.

Clement Albergel, cercetător la Agenția Spațială Europeană: ”Societatea noastră trebuie să se adapteze la aceste temperaturi care reprezintă noua normalitate, an după an. Din cauza schimbărilor climatice, valurile de căldură au frecvență mai mare, sunt mai intense și durează mai mult. Ce am experimentat anul trecut și ce experimentăm anul acesta e doar un exemplu despre cum va arăta clima pe viitor”.

Anul trecut, canicula a luat peste 60.000 de vieți doar în Europa.

