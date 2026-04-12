„În timpul recentului război care ne-a fost impus, au fost identificate cadavrele a 3.375 de martiri”, a declarat Abbas Masjedi, şeful acestei organizaţii subordonate sistemului judiciar iranian, citat de agenţia oficială de ştiri Irna.

El a indicat că acest bilanţ include 2.875 de bărbaţi, fără a preciza dacă sunt adulţi, copii sau civili.

ONG-ul Human Rights Activists News Agency (HRANA), cu sediul în SUA, anunţase cel puţin 3.597 de morţi, înregistraţi până pe 6 aprilie, între care 1.665 de civili, din care cel puţin 248 de copii.

Din cauza restricţiilor impuse mass-media, AFP nu a putut verifica din surse independente aceste cifre.