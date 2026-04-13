„Războiul continuă, inclusiv în zona de securitate din Liban”, a declarat el într-o înregistrare video publicată de biroul său, în care apare purtând o vestă antiglonţ şi înconjurat de soldaţi care participă la ofensiva terestră a Israelului în sudul ţării vecine.

„Am dejucat ameninţarea unei invazii din Liban datorită acestei zone de securitate”, a adăugat el, după ce a anunţat cu o zi înainte crearea „unei zone tampon de securitate de opt până la zece kilometri” în interiorul teritoriului libanez pentru a proteja Israelul de atacurile Hezbollah.

Prim-ministrul libanez Nawaf Salam, la scurt timp după aceea, a declarat într-un discurs televizat că lucrează, în special, „pentru a opri acest război şi a obţine retragerea israeliană de pe întreg teritoriul nostru” prin negocieri.

În total, aproximativ zece salve de foc au fost lansate duminică din Liban spre Israel, fără a provoca victime, potrivit Comandamentului Frontului Intern, agenţia israeliană de apărare civilă responsabilă cu protejarea civililor în situaţii de urgenţă.

Hezbollah a intrat în războiul din Orientul Mijlociu pe 2 martie pentru a răzbuna moartea liderului suprem iranian Ali Khamenei, ucis în prima zi a ofensivei israeliano-americane împotriva Iranului, pe 28 februarie. Israelul a ripostat cu atacuri aeriene mortale la scară largă în Liban şi o ofensivă terestră în sudul ţării. „Mai sunt multe de făcut şi le facem”, a reiterat prim-ministrul, cu două zile înainte de o întâlnire anunţată de Beirut între oficiali israelieni şi libanezi la Washington. Sâmbătă, el a declarat că Israelul doreşte un acord de pace cu Libanul „care să dureze generaţii întregi”. Benjamin Netanyahu a fost însoţit de ministrul Apărării, Israel Katz, şi de şeful Statului Major israelian, locotenentul general Eyal Zamir. „Urmărim un singur obiectiv: dezarmarea Hezbollah”, a subliniat Katz într-un comunicat.

Mişcarea „a ales să participe” la războiul din Orientul Mijlociu „şi, prin urmare, trebuie să plătească preţul”.