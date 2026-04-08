Anunțul făcut marți seara a reprezentat o schimbare bruscă față de avertismentul său extraordinar de mai devreme în aceeași zi, când a spus că „o întreagă civilizație va muri în această seară” dacă cererile sale nu vor fi îndeplinite. Șeful armatei pakistaneze, mareșalul Asim Munir, și prim-ministrul țării, Shehbaz Sharif, au contribuit la medierea armistițiului.

Sharif a declarat într-o postare pe X că a invitat delegațiile iraniană și americană să se întâlnească vineri la Islamabad.

Acordul de ultim moment a fost condiționat de acceptul Iranului de a suspenda blocada asupra aprovizionării cu petrol și gaze prin strâmtoare, a spus Trump. Această cale navigabilă gestionează, de obicei, aproximativ o cincime din transporturile mondiale de petrol.

Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araqchi, a declarat într-un comunicat că Teheranul va înceta contraatacurile și va asigura trecerea în siguranță prin această cale navigabilă, dacă atacurile împotriva acesteia vor înceta, scrie Reuters.

„Acesta va fi un ARMISTIȚIU reciproc!”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social. „Motivul pentru care facem acest lucru este că am îndeplinit și am depășit deja toate obiectivele militare și suntem foarte aproape de un acord definitiv privind PACE pe termen lung cu Iranul și PACE în Orientul Mijlociu.”

Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a prezentat acordul ca pe o victorie asupra Statelor Unite, susținând că Trump a acceptat condițiile Iranului pentru încetarea ostilităților.

Trump a declarat agenției de știri franceze AFP că a fost o „victorie totală și completă”.

„Victorie totală și completă. 100%. Fără îndoială”, a spus Trump când a fost întrebat dacă revendică victoria odată cu încetarea focului.

Ulterior, el a declarat pe Truth Social: „O zi importantă pentru pacea mondială! Iranul dorește acest lucru, s-au săturat! La fel și toți ceilalți!”

Iranul ar putea începe procesul de reconstrucție, iar SUA ar ajuta la fluidizarea traficului în Strâmtoarea Hormuz, a adăugat el.

Războiul, aflat acum în a șasea săptămână, a făcut peste 5.000 de victime în aproape o duzină de țări, inclusiv peste 1.600 de civili în Iran, potrivit datelor furnizate de surse guvernamentale și grupuri pentru drepturile omului.

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a publicat o declarație pe X în care afirma: „Dacă atacurile împotriva Iranului vor înceta, puternicele noastre forțe armate își vor suspenda operațiunile defensive.”

Araghchi a precizat că armata țării va asigura coordonarea trecerii în condiții de siguranță prin Strâmtoarea Ormuz pe durata încetării focului. El a mai spus că Iranul ia în considerare propunerea în 15 puncte a Statelor Unite și a afirmat că Washingtonul a acceptat „cadrul general” al propunerii în 10 puncte a Iranului „ca bază pentru negocieri”.

Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului, cel mai înalt organism de securitate al țării, a dat publicității o declarație mai aprinsă, care a confirmat încetarea focului, dar a prezentat acordul și ca o victorie.

„Transmitem vești bune marelui popor iranian, anunțând că aproape toate obiectivele războiului au fost atinse, iar fiii voștri viteji au adus inamicul într-o stare de neputință fără precedent și de înfrângere definitivă”, se arată în declarație, potrivit CNN.