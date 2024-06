Armele occidentale fac prăpăd în Rusia. Ucrainenii au început să distrugă sistemele de luptă inamice. "Arde frumos" | VIDEO

”Arde frumos. Este un S-300 rusesc. Pe teritoriul rusesc. Primele zile după ce am primit permisiunea de a folosi arme occidentale pe teritoriul inamic", a postat pe Facebook ministrul guvernului ucrainean Iryna Vereshchuk, alături de o fotografie care pretinde că arată lovitura.

Ukraine using it's new ability to strike Russian territory with spectacular effect, taking out more of Russia's pricey and increasingly rare S-300/S-400 anti-aircraft batteries around Belgorod.

Footage from sad Russians yesterday. https://t.co/MNd9VFgLH2 pic.twitter.com/CplG0wMtL3