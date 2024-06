Atac masiv al Rusiei în Ucraina. Cea mai mare centrală hidroelectrică a fost lovită și e în stare critică | VIDEO

El a precizat că centrala electrică, cunoscută sub numele de Barajul Dnipro, a oprit producția de energia electrică, scrie Kyiv Independent.

„În prezent, centrala hidroelectrică Dnipro se află într-o stare critică. Nici măcar nu vorbim despre producția de energie electrică", a declarat Fedorov.

Traficul peste barajul de la Dnipro a fost blocat în urma atacului rusesc, „așa că rezidenții au un trafic limitat”, potrivit oficialului.

„Două poduri sunt folosite pentru ocolire, cu logistică în ambele direcții. Acest lucru va fi valabil și în weekend", a precizat Fedorov.

Ukraine's largest hydroelectric power plant is in "critical condition" after another missile attack

The head of the Zaporizhzhia regional administration, Ivan Fedorov, has announced the critical condition of the Dnipro HPP.

According to Fedorov, automobile traffic along the dam… pic.twitter.com/Ao3k2mAP6K