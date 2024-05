Imagini apocaliptice din Rusia. Rachete Ucrainei au făcut prăpăd pe teritoriul rus | VIDEO

Kievul încearcă să submineze forţele ruseşti care presează de-a lungul liniilor de front de pe teritoriul său prin atacarea instalaţiilor petroliere ruseşti care sunt cruciale pentru finanţarea economiei şi a războiului.

Atacul a făcut parte dintr-o operaţiune mai amplă a armatei ucrainene şi a serviciului de securitate SBU pentru a perturba logistica forţelor ruse din Crimeea anexată, a declarat o sursă de securitate pentru Reuters, potrivit News.ro.

Overnight, Neptun missiles hit the ferry crossing and the oil terminal of the port "Kavkaz" in the Krasnodar region, russia — @GeneralStaffUA reports.

This infrastructure was used by the enemy for logistics and supply of the army.

