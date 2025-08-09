Mișcarea surprinzătoare făcută de Coreea de Nord: locuitorii din zonele de frontieră au răsuflat ușurați

Coreea de Nord a început să demonteze difuzoarele de propagandă instalate de-a lungul frontierei cu Coreea de Sud, într-un semnal de destindere care răspunde la gesturile similare făcute de noul guvern sud-coreean condus de președintele Lee Jae Myung.

Armata sud-coreeană a confirmat sâmbătă că a detectat trupe nord-coreene care demontează aceste dispozitive care timp îndelungat au fost folosite pentru a difuza zgomote perturbatoare spre Sud.

„Armata sud-coreeană a detectat trupe nord-coreene care au demontat difuzoare de propagandă în anumite zone de-a lungul liniei frontului începând din această dimineață", a declarat șeful Statului Major interarme sud-coreean, conform news.ro.

Autoritățile militare de la Seul rămân prudente în evaluări: „Nu s-a confirmat încă dacă aceste dispozitive au fost îndepărtate în toate zonele, iar armata va continua să monitorizeze activitățile conexe".

Schimbarea de paradigmă cu Lee Jae Myung

Această evoluție marchează o schimbare semnificativă în relațiile intercoreene, după venirea la putere a președintelui Lee Jae Myung la începutul lunii iunie. Noul lider sud-coreean a promis o abordare conciliantă față de Phenian, susținând că „indiferent de costuri, pacea este preferabilă războiului".

Cele două țări au încetat deja transmisiunile de propagandă de-a lungul zonei demilitarizate după alegerea lui Lee Jae Myung, care încearcă să reducă tensiunile cu Phenianul printr-o diplomatică constructivă.

Primul pas l-a făcut Coreea de Sud

Mișcarea Coreei de Nord vine în răspuns la decizia Seulului de săptămâna trecută. Luni, Ministerul sud-coreean al Apărării a declarat că țara a început să îndepărteze difuzoarele ca măsură practică de calmare a tensiunilor cu Nordul.

Această decizie marchează o ruptură clară cu politica predecesorul lui Lee Jae Myung, Yoon Suk Yeol, care menținuse o linie dură față de Phenian.

Escaladarea anterioară: de la K-pop la "zgomote alarmante"

Contextul acestei destinderi devine mai clar când analizăm escaladarea din ultimele luni. Yoon Suk Yeol începuse să difuzeze K-pop și buletine de știri ca răspuns la o serie de baloane pline cu deșeuri trimise în sud de Phenian - o formă de provocare devenită aproape rituală.

Ca represalii la aceste difuzări, Coreea de Nord începuse să emită zgomote alarmante de-a lungul frontierei, deranjând zi și noapte locuitorii din sud din apropierea liniei de demarcație.

Urmărind cronologia distinderii, în iunie Seulul a încetat să mai difuzeze propaganda anti-Phenian. Răspunsul Coreei de Nord a fost aproape imediat: chiar a doua zi, Phenianul a încetat să mai difuzeze zgomotele care îi tulburau pe civili.

Contextul istoric: încă în stare de război

Aceste gesturi de destindere vin în contextul în care, din punct de vedere tehnic, cele două țări sunt încă în război. Războiul coreean din 1950-1953 s-a încheiat cu un armistițiu și nu cu un tratat de pace, lăsând peninsula într-o stare de încordare oficială care durează de șapte decenii.

Demontarea reciprocă a difuzoarelor de propagandă poate reprezenta un prim pas către normalizarea relațiilor, într-un moment în care noul leadership sud-coreean pare hotărât să înceapă o nouă pagină în istoria relațiilor intercoreene.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













