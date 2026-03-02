Potrivit Associated Press, generalul de brigadă Effie Defrin a declarat la Tel Aviv că Israelul a mobilizat peste 100.000 de rezerviști de la începutul războiului cu Iranul, sâmbătă, 28 februarie.

Hezbollah a lansat rachete și drone către Israel în timpul nopții, iar Israelul a răspuns lovind zeci de ținte în Beirut și sudul Libanului.

„Hezbollah va plăti un preț foarte mare pentru asta”, a spus Defrin.

Recent, purtătorul de cuvânt în limba arabă al armatei israeliene, Avichay Adraee, a anunțat că armata israeliană a început să bombardeze "noi ţinte" ale Hezbollah în Liban, printre care depozite de arme şi infrastructuri ale grupului şiit din mai multe regiuni.

Israelul a lansat în zorii zilei de luni o serie intensă de bombardamente împotriva cartierelor din sudul Beirutului, după ce Hezbollah a intrat în scenă în conflictul din Iran şi a comis un atac cu proiectile şi drone împotriva nordului Israelului. Aceasta este prima sa acţiune de la intrarea în vigoare a încetării focului între Liban şi Israel la sfârşitul anului 2024.