Potrivit Associated Press, generalul de brigadă Effie Defrin a declarat la Tel Aviv că Israelul a mobilizat peste 100.000 de rezerviști de la începutul războiului cu Iranul, sâmbătă, 28 februarie.

Hezbollah a lansat rachete și drone către Israel în timpul nopții, iar Israelul a răspuns lovind zeci de ținte în Beirut și sudul Libanului.

„Hezbollah va plăti un preț foarte mare pentru asta”, a spus Defrin.

Recent, purtătorul de cuvânt în limba arabă al armatei israeliene, Avichay Adraee, a anunțat că armata israeliană a început să bombardeze "noi ţinte" ale Hezbollah în Liban, printre care depozite de arme şi infrastructuri ale grupului şiit din mai multe regiuni.

Război în Orientul Mijlociu. Franța anunță că este pregătită "să participe" la apărarea țărilor din Golf și a Iordaniei
Israelul a lansat în zorii zilei de luni o serie intensă de bombardamente împotriva cartierelor din sudul Beirutului, după ce Hezbollah a intrat în scenă în conflictul din Iran şi a comis un atac cu proiectile şi drone împotriva nordului Israelului. Aceasta este prima sa acţiune de la intrarea în vigoare a încetării focului între Liban şi Israel la sfârşitul anului 2024.