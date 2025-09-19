Armata israeliană afirmă că va folosi „o forţă fără precedent” în Gaza şi cere populaţiei să părăsească oraşul

19-09-2025 | 14:21
fasia gaza
Getty

Armata israeliană a declarat vineri că va folosi "o forţă fără precedent" în oraşul Gaza, în nordul teritoriului palestinian asediat, unde are loc o ofensivă majoră a forţelor israeliene, şi a cerut populaţiei să părăsească zona, relatează AFP.

Ioana Andreescu

„Forţele israeliene îşi vor continua operaţiunile cu o forţă fără precedent împotriva Hamas şi a altor organizaţii teroriste", a declarat pe reţeaua X colonelul Avichay Adraee, cerând populaţiei să plece din oraş şi "să se alăture sutelor de mii de locuitori care au mers în zona umanitară din sudul" Fâşiei Gaza devastate de război.

Conflictul actual din Fâşia Gaza a fost declanşat de atacul terorist fără precedent comis de comandouri ale mişcărilor palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023.

Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili. Alte 251 au fost luate ostatice şi duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâşia Gaza, dar armata israeliană deţine informaţii că doar 22 dintre ele mai sunt în viaţă.

Armata israeliană a ripostat cu o ofensivă terestră şi aeriană dură asupra poziţiilor Hamas din Fâşia Gaza, operaţiune în timpul căreia aproape 65.000 de palestinieni au fost ucişi. Aproximativ 19.000 dintre persoanele ucise sunt minori, notează EFE.

fortele aeriene romane
România desfăşoară o nouă misiune de sprijin umanitar. 10 pacienți palestinieni, grav afectați, vor ajunge în țară

O comisie independentă a ONU, raportori pentru drepturile omului, organizaţii internaţionale şi un număr tot mai mare de ţări descriu drept "genocid" ofensiva militară israeliană împotriva Fâşiei Gaza declanşată după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023.

Sursa: Agerpres

Etichete: israel, ONU, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 19-09-2025 14:21

SUA blochează pentru a șasea oară cererea ONU de încetare a focului în Gaza
SUA blochează pentru a șasea oară cererea ONU de încetare a focului în Gaza

Statele Unite au blocat joi din nou în Consiliul de Securitate al ONU adoptarea unui text care solicita un armistiţiu şi acces umanitar în Gaza, un proiect susţinut de majoritatea membrilor. 

România desfăşoară o nouă misiune de sprijin umanitar. 10 pacienți palestinieni, grav afectați, vor ajunge în țară
România desfăşoară o nouă misiune de sprijin umanitar. 10 pacienți palestinieni, grav afectați, vor ajunge în țară

Zece pacienţi palestinieni din Fâşia Gaza, grav afectaţi de lipsa tratamentului medical, vor ajunge miercuri seara în România, alături de 28 de rude. O parte vor fi trataţi în spitale româneşti, iar alţii vor fi transferaţi în Belgia.

Raport al Comisiei de anchetă a Națiunilor Unite: Israelul a comis genocid împotriva palestinienilor din Gaza
Raport al Comisiei de anchetă a Națiunilor Unite: Israelul a comis genocid împotriva palestinienilor din Gaza

Un nou raport afirmă că există motive rezonabile pentru a concluziona că patru dintre cele cinci acte de genocid definite de dreptul internațional au fost comise de la începutul războiului cu Hamas în 2023.

