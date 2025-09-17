România desfăşoară o nouă misiune de sprijin umanitar. 10 pacienți palestinieni, grav afectați, vor ajunge în țară

17-09-2025 | 23:04
fortele aeriene romane
Zece pacienţi palestinieni din Fâşia Gaza, grav afectaţi de lipsa tratamentului medical, vor ajunge miercuri seara în România, alături de 28 de rude. O parte vor fi trataţi în spitale româneşti, iar alţii vor fi transferaţi în Belgia.

Sabrina Saghin

O aeronavă a Forţelor Aeriene Române va ateriza miercuri seara la Baza 90 Transport Aerian Otopeni cu 10 pacienţi palestinieni din Fâşia Gaza, grav afectaţi de lipsa accesului la tratament medical adecvat, alături de 28 de membri de familie, a anunţat Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

O parte dintre pacienţi urmează să primească îngrijiri de specialitate în spitalele din România, în timp ce alţii vor fi transferaţi în Belgia, cu o aeronavă pusă la dispoziţie de Regatul Norvegiei, conform sursei citate.

Misiunea este coordonată de către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne, în strânsă colaborare cu mai multe instituţii naţionale şi organisme internaţionale, esenţiale pentru asigurarea unei desfăşurări eficiente şi în condiţii de siguranţă. 

Sursa: Agerpres

Etichete: pacienti, Palestina, Fâșia Gaza,

