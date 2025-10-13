Armata din Madagascar se alătură protestatarilor din generația Z, în timp ce poliția trage în manifestanți

Stiri externe
13-10-2025 | 13:25
×
Codul embed a fost copiat

Grupuri de soldați din Madagascar s-au alăturat protestelor conduse de tineri din generația Z în capitala Antananarivo, după ce poliția a folosit grenade asomatice și gaze lacrimogene împotriva manifestanților.  

autor
Cristian Anton

Soldații, care au declarat că vor refuza orice ordin de a împușca manifestanții, au ajuns în centrul adunării, lângă zona lacului Anosy, unde au fost întâmpinați cu urale, scrie France 24.

Noi demonstrații conduse de tineri în Antananarivo au atras mii de oameni într-una dintre cele mai mari adunări de la izbucnirea mișcărilor de protest de pe insula din Oceanul Indian, pe 25 septembrie.

După ce poliția a folosit grenade asomatice și gaze lacrimogene pentru a încerca să disperseze manifestanții, soldații au ajuns în centrul adunării, în apropierea zonei Lacului Anosy, unde au fost întâmpinați cu urale.

Protestatarii le-au strigat „Mulțumesc!” soldaților, dintre care unii fluturau steaguri din Madagascar.

Citește și
jeux des Îles
12 morţi şi 80 de răniţi după o busculadă la intrarea pe un stadion, în Madagascar

La o întâlnire de la o cazarmă militară de la periferia orașului, soldații au declarat mai devreme că nu vor lua măsuri împotriva protestatarilor.

Să ne unim forțele, militari, jandarmi și polițiști, și să refuzăm să fim plătiți pentru a ne împușca prietenii, frații și surorile”, au spus soldații de la baza din districtul Soanierana într-un videoclip postat pe rețelele de socializare.

Aceștia au cerut soldaților de pe aeroport să „împiedice decolarea tuturor aeronavelor” și celor din alte tabere să „refuze ordinele de a-și împușca prietenii”.

Închideți porțile și așteptați instrucțiunile noastre”, au spus ei. „Nu vă supuneți ordinelor superiorilor voștri. Îndreptați armele spre cei care vă ordonă să trageți asupra camarazilor voștri de arme, pentru că nu vor avea grijă de familiile noastre dacă murim”.

Demonstrațiile de sâmbătă au fost cele mai mari din ultimele zile în cadrul mișcării conduse de tineri, care a fost declanșată de furia cauzată de lipsa de energie electrică și apă și a evoluat într-o mișcare antiguvernamentală mai amplă.

Nu este deocamdată clar câți soldați s-au alăturat apelului de sâmbătă. În 2009, baza militară din Soanierana a condus o revoltă populară care l-a adus la putere pe actualul președinte, Andry Rajoelina.

Noul ministru al forțelor armate a cerut trupelor să „rămână calme”, într-o conferință de presă de sâmbătă. „Îi îndemnăm pe frații noștri care nu sunt de acord cu noi să acorde prioritate dialogului”, a declarat ministrul general Deramasinjaka Manantsoa Rakotoarivelo.

Armata malgașă rămâne un mediator și constituie ultima linie de apărare a națiunii”, a spus el.

Represiune violentă

Mai multe persoane au fost rănite joi, în timp ce forțele de securitate au dispersat protestatarii cu gaze lacrimogene, gloanțe de cauciuc și vehicule blindate.

Imagini cu violențele poliției au devenit virale pe rețelele de socializare, inclusiv un videoclip cu un bărbat lăsat inconștient la pământ după ce a fost urmărit și bătut cu bestialitate de forțele de securitate, la care au fost martori și reporterii AFP.

Națiunile Unite au reacționat vineri, cerând autorităților „să se abțină de la utilizarea forței inutile și să respecte dreptul la liberă asociere și întrunire pașnică”.

ONU a declarat că cel puțin 22 de persoane au fost ucise în primele zile ale protestelor care au început pe 25 septembrie la apelul unei mișcări conduse de tineri numită „Generația Z”.

Președintele Andry Rajoelina a contestat bilanțul, declarând miercuri că au existat „12 decese confirmate și toate aceste persoane au fost jefuitori și vandali”. Rajoelina a adoptat inițial un ton conciliant și a demis întregul guvern ca răspuns la proteste.

Dar de atunci a dublat eforturile, numind un ofițer militar în funcția de prim-ministru pe 6 octombrie și alegând primii membri ai noului său cabinet dintre forțele armate, securitatea publică și poliția armată, anunțând că țara „nu mai are nevoie de tulburări”.

Printre cele mai sărace țări din lume, Madagascar a trecut prin frecvente revolte populare de la independența din 1960, inclusiv proteste în masă în 2009 care l-au forțat pe președintele de atunci, Marc Ravalomanana, să demisioneze, odată cu instalarea de către armată a lui Rajoelina pentru primul său mandat. A fost reales în 2018 și din nou în 2023 în alegeri contestate, boicotate de opoziție.

„A distrus totul în cale”. Inundațiile au făcut prăpăd în Spania. A plouat într-o singură zi cât într-o lună

Sursa: StirilePROTV

Etichete: proteste, armata, sprijin, madagascar, generația z,

Dată publicare: 13-10-2025 13:00

Articol recomandat de sport.ro
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Citește și...
Criză în Madagascar. O unitatea militară a preluat controlul armatei, președintele denunță o „lovitură de stat”
Stiri externe
Criză în Madagascar. O unitatea militară a preluat controlul armatei, președintele denunță o „lovitură de stat”

O unitate militară din Madagascar a anunțat duminică preluarea controlului asupra armatei, în contextul protestelor antiguvernamentale, iar președintele Rajoelina a condamnat tentativa de lovitură de stat.

 

12 morţi şi 80 de răniţi după o busculadă la intrarea pe un stadion, în Madagascar
Stiri externe
12 morţi şi 80 de răniţi după o busculadă la intrarea pe un stadion, în Madagascar

Cel puţin douăsprezece persoane au murit, vineri, într-o busculadă la intrarea pe stadionul Barea din Antananarivo, capitala Madagascarului, care găzduieşte Jocurile Insulelor din Oceanul Indian (IOIG) din 2023. De asemenea, sunt 80 de răniţi.  

Armata, desfăşurată în Madagascar, după ce hoţii de animale au ucis 32 de persoane
Stiri externe
Armata, desfăşurată în Madagascar, după ce hoţii de animale au ucis 32 de persoane

Hoţii de animale au ucis în Madagascar cel puţin 32 de persoane, pe care le-au închis în trei și le-au dat foc, într-un sat situat la nord de capitala Antananarivo.

Un ministru din Madagascar ar fi înotat timp de 12 ore în Oceanul Indian, după ce elicopterul în care se afla s-a prăbușit
Stiri externe
Un ministru din Madagascar ar fi înotat timp de 12 ore în Oceanul Indian, după ce elicopterul în care se afla s-a prăbușit

Ministrul de Interne din Madagascar, în vârstă de 57 de ani, spune că a înotat timp de 12 ore în Oceanul Indian, după ce elicopterul în care se afla s-a prăbușit în mare în cursul unei misiuni de salvare.

Șase persoane, condamnate pentru că au complotat să-l ucidă pe președintele Madagascarului
Stiri externe
Șase persoane, condamnate pentru că au complotat să-l ucidă pe președintele Madagascarului

Un tribunal din Madagascar a condamnat, vineri, șase persoane pentru un complot împotriva președintelui Andry Rajoelina. Aceștia au primit pedepse de până la 20 de ani de închisoare cu muncă silnică.

Recomandări
Hamas a eliberat toți ostaticii israelieni în viață. LIVE: Donald Trump urmează să se adreseze parlamentului israelian
Stiri externe
Hamas a eliberat toți ostaticii israelieni în viață. LIVE: Donald Trump urmează să se adreseze parlamentului israelian

Toți ostaticii israelieni în viață au fost eliberați de Hamas, a anunțat luni gruparea armată palestiniană. Cadavrele ostaticilor decedați vor fi predate ulterior, a adăugat Hamas.  

Prețurile cresc, lefurile scad. Inflația depășește prognoza lui Isărescu. La cât a ajuns salariul mediu net în august 2025
Stiri Sociale
Prețurile cresc, lefurile scad. Inflația depășește prognoza lui Isărescu. La cât a ajuns salariul mediu net în august 2025

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,88% în septembrie, de la 9,85% în august, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,09%, serviciile cu 10,36%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%, conform datelor INS.

Românii, tot mai expuși escrocheriilor online: specialiștii explică semnele care trădează o investiție falsă
iBani
Românii, tot mai expuși escrocheriilor online: specialiștii explică semnele care trădează o investiție falsă

7 din 10 români au fost abordați cel puțin o dată, pentru a li se promite un câștig rapid, arată un studiu recent XTB*. În plus, mai mult de jumătate dintre participanți au spus că știu persoane care au fost victime ale fraudelor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 13 Octombrie 2025

03:12:11

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Uscați de nepăsare

42:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 19

44:15

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 21

20:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28