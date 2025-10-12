Criză în Madagascar. O unitatea militară a preluat controlul armatei, președintele denunță o „lovitură de stat”

12-10-2025 | 19:28
O unitate militară din Madagascar a anunțat duminică preluarea controlului asupra armatei, în contextul protestelor antiguvernamentale, iar președintele Rajoelina a condamnat tentativa de lovitură de stat.

 

Aura Trif

"Toate ordinele armatei malgaşe (...) vor emana de la sediul CAPSAT (Corpul de armată pentru personal şi servicii administrative şi tehnice)", au anunţat ofiţerii respectivei unităţi într-un mesaj video.

Soldaţii CAPSAT s-au alăturat miilor de oameni adunaţi din nou duminică în capitala Antananarivo, la o ceremonie de omagiu pentru vieţile pierdute de la începutul protestelor antiguvernamentale, din 25 septembrie. Soldaţii au fost primiţi cu entuziasm, iar la comemorare au asistat şi mai multe figuri ale opoziţiei, inclusiv fostul preşedinte Marc Ravalomanana, care a fost înlăturat în revolta din 2009.

Ce este CAPSAT

CAPSAT este aceeaşi unitate care l-a ajutat pe Rajoelina să preia puterea printr-o lovitură de stat din 2009.

Nu a existat o reacţie imediată din partea comandamentului militar.

Ofiţerii CAPSAT au mai anunţat numirea generalului Demosthene Pikulas în funcţia de şef al armatei, poziţie rămasă vacantă după ce fostul şef a fost numit ministru al forţelor armate, săptămâna trecută, deşi nu este clar dacă numirea ar putea fi considerată oficială.

Aceeaşi unitate a anunţat sâmbătă că va "refuza să se supună ordinelor de a trage" asupra protestatarilor, condamnând recentele represalii din partea poliţiei.

Ce se întâmplă în capitala Madagascarului

Sâmbătă la Antananarivo a avut loc una din cele mai ample manifestaţii de la începutul protestelor lansate de mişcarea Gen Z împotriva întreruperilor de apă şi electricitate, care s-au transformat într-o contestare a liderilor politici aflaţi la putere, începând cu Andry Rajoelina. Preşedinţia a emis un comunicat prin care asigură că preşedintele "rămâne în ţară" şi "continuă să gestioneze afacerile naţionale", pe fondul zvonurilor că ar fi fugit în străinătate.

Uniunea Africană a îndemnat duminică "toate părţile interesate malgaşe, civile şi militare, să dea dovadă de calm şi reţinere". Între altele, compania Air France a suspendat zborurile către insulă cel puţin până marţi.

Cel puţin 22 de persoane au fost ucise de la începutul protestelor şi peste 100 au fost rănite, potrivit unui raport al Naţiunilor Unite.

Una dintre cele mai sărace ţări din lume, Madagascar, afectată de corupţie, a cunoscut frecvente revolte populare de la obţinerea independenţei faţă de Franţa, în 1960. Deşi insula din Oceanul Indian este bogată în resurse naturale, aproape trei sferturi din cei 32 de milioane de locuitori ai săi trăiau sub pragul sărăciei în 2022, potrivit Băncii Mondiale.

Sursa: Agerpres

