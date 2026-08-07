Acordul prevede că orice atac armat împotriva unuia dintre cele trei state va fi considerat un atac împotriva tuturor, transmite Agerpres. Pactul, semnat de premierul pakistanez Shehbaz Sharif, președintele turc Recep Tayyip Erdogan și prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman, are ca scop întărirea descurajării colective în contextul tensiunilor regionale generate de războiul dintre SUA și Iran.

Comunicatul comun prin care a fost anunțat Acordul de Apărare Comună de la Mecca nu precizează angajamentele și obligațiile asumate, dar un oficial turc a afirmat că pactul este defensiv și nu este orientat împotriva niciunui actor anume, fiind totodată deschis altor țări din regiune, fără a abroga sau înlocui alte aranjamente bilaterale sau multilaterale.

O alianță a celor trei puteri sunnite

Toate cele trei țări au populație majoritar sunnită și sunt aliate ale Statelor Unite. Fiecare dintre ele aduce o contribuție strategică distinctă: Turcia are a doua armată ca mărime din NATO; Arabia Saudită este cel mai puternic stat din Golf și una dintre cele mai mari exportatoare de petrol din lume; Pakistanul este singura țară musulmană care deține arme nucleare.

„Simbolismul politic al summitului este semnificativ. Trei din cele mai influente state musulmane din lume se reunesc într-un moment de nesiguranță sporită, afișând o voință tot mai puternică de coordonare în chestiuni de securitate între puterile regionale și medii”, a explicat Abdulaziz Sager, președintele Centrului de Cercetări al Golfului.

Contextul regional tensionat

De la începutul războiului SUA cu Iranul, Arabia Saudită a fost lovită de mai multe ori de iranieni și de aliații acestora – gruparea rebelă Houthi din Yemen și milițiile șiite din Irak. Turcia și Pakistanul nu au suferit atacuri directe semnificative, dar conflictele le amenință și lor securitatea și economia.

Orientul Mijlociu este afectat de acutizarea conflictelor de aproape trei ani, de la atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023. Aproape nicio țară din regiune nu a fost complet ocolită de atacuri transfrontaliere, de lovituri cu drone sau cu rachete.

În acest context, Turcia și Pakistanul contribuie la acordul tripartit în primul rând cu forța militară, în timp ce Arabia Saudită dă greutate simbolică și ar putea finanța tehnologia, a apreciat Mansoor Ahmed de la Centrul de Studii Strategice și de Apărare al Universității Naționale Australiene. Pactul reflectă o coordonare tot mai strânsă între puterile regionale sunnite, într-un moment de incertitudine geopolitică majoră.