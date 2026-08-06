Anunțul a fost făcut joi de autorităţile turce, citate de Xinhua, relatează Agerpres.

Ministrul turc al Culturii şi Turismului, Mehmet Nuri Ersoy, a declarat într-un mesaj publicat pe reţelele de socializare că acea operă de artă, ce are înălţimea de 2,2 metri, îl înfăţişează pe Asklepios, zeul antic al medicinei, alături de fiul său Telesphoros, zeul-copil al vindecării şi al convalescenţei.

Grupul statuar a fost descoperit printre ruinele secţiunii nordice a Porţii Monumentale, de-a lungul Străzii Teatrului, în timpul săpăturilor realizate în cadrul iniţiativei intitulate "Patrimoniul pentru Viitor", un program guvernamental menit să extindă săpăturile arheologice pe tot parcursul anului şi să conserve patrimoniul cultural al Turciei.

Datând de la sfârşitul secolului al II-lea d.Hr., grupul statuar reflectă stilul artistic din perioada Imperiului Roman prin postura personajelor, veşmintele drapate şi detaliile minuţioase ale trăsăturilor faciale ale zeului Asklepios, inclusiv părul şi barba acestuia, a menţionat Mehmet Nuri Ersoy.

"Împreună, ei (Asklepios şi Telesphoros) simbolizează procesul de vindecare, de la boală şi până la însănătoşirea completă", a subliniat ministrul turc.

Situat în provincia Antalya, Aspendos este unul dintre cele mai bine conservate oraşe antice din Turcia şi este renumit pentru teatrul său roman.