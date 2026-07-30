Militarii au fost încercuiți de vâlvătaie în autospecială. În mare parte a Greciei continentale și pe multe dintre insule există un avertisment de risc ridicat de incendii, transmite ministerul nostru de Externe.

Și în sud-vestul Turciei, inclusiv în provincia Antalya, flăcările au distrus case si au ajuns aproape de o autostradă. În Spania și Franța, incendiile de vegetație s-au mai domolit, după eforturile supra-omenești depuse de pompieri.

Incendii violente de vegetație au izbucnit în trei provincii din sud-vestul Turciei, între care Antalya, unde se află faimoasa Rivieră Turcească. Flăcările au ajuns periculos de aproape de o autostradă. Circulația a fost oprită.

Focul a distrus mai multe proprietăți, iar un spital a fost evacuat ca măsură de precauție.

Și Grecia, o altă destinație populară printre români, luptă cu incendiile de vegetație. Doi pompieri au murit în timpul unei misiuni din vestul insulei Creta.

Vântul a favorizat extinderea flăcărilor cu o viteză năucitoare. Opt sate au fost evacuate.

Alte vâlvătăi, alimentate de rafale de vânt de până la 74 de kilometri pe oră, au izbucnit pe insulele Paros și Lesbos și în regiunile Messenia și Laconia, din Peninsula Peloponez.

Autoritățile au anunțat că 10 localități de pe Insula Paros au fost evacuate, ca măsură de precauție.

În Spania, continuă să se extindă incendiul din provincia Castellon. În schimb, uriașul focar din Avila și cel din Comunitatea Madrid au fost stabilizate.

Flăcările nu au mai înaintat, iar peste 20 de mii de localnici au primit permisiunea de a se întoarce acasă.

Oamenii spun că daunele materiale sunt uriașe.

Esteban Carrasco, campsite manager: „Din punct de vedere economic e un dezastru, mai ales că incendiul a lovit în plin sezon. Nu doar că am pierdut echipamente și locuințe mobile, dar se vor reduce și veniturile, iar asta înseamnă că va trebui să concediem oameni”.

În contextul unui nou val de caniculă, există temerea că incendiile vor reizbucni.

Connor Gillies, corespondent Sky News: „După cum puteți vedea, pompierii rămân pe teren. Și elicopterele continuă să survoleze zona. Nimeni nu stă liniștit gândind că pericolul a trecut”.

Și în Franța, 16 departamente sunt vizate de un cod portocaliu de căldură. Între ele Gironde și Landes, unde pompierii doar ce au reușit să aducă sub control incendiile de vegetație.

Alex Turnbull, The Associated Press: „Așa arată acum mari porțiuni din pădure după aproape o săptămână de când acest incendiu arde neîntrerupt. Flăcările uriașe nu mai sunt vizibile aici, însă peste tot există încă cenușă fierbinte, iar fumul continuă să se ridice din pământ. După mai multe valuri severe de căldură, vegetația este extrem de uscată, iar pompierii știu că aceste focare ascunse se pot reaprinde în orice moment”.

Asta s-a întâmplat în cazul a 14 focare, nu departe de orașul Bordeaux.

Localnicii stau de veghe și intervin cu gălețile de apă, cu furtunurile, ori cu lopețile.

Un nou contingent de pompieri români a plecat ieri spre Franța, pentru a-i ajuta pe colegii din Hexagon în operațiunile de stingere a focului. Șefa Comisiei Europene a salutat într-un mesaj postat pe rețeaua X solidaritatea europeană în contextul incendiilor de vegetație din ultimele săptămâni.