Institutul național de sănătate publică a făcut publică această estimare joi, în cel mai recent raport săptămânal privind mortalitatea legată de caniculă, potrivit Agerpres.

Germania a înregistrat la sfârșitul lunii iunie mai multe zile de căldură-record, cu temperaturi care au depășit 40 de grade Celsius în unele zone ale țării.

Condițiile extreme au fost asociate, de asemenea, cu avarii la nivelul infrastructurii. Deformarea suprafețelor rutiere a dus la închiderea temporară a unor autostrăzi, în timp ce serviciile feroviare au fost întrerupte în anumite zone din cauza avariilor provocate de căldură.

Canicula a doborât recorduri în Europa

Europa a traversat ieri una dintre cele mai intense zile caniculare din ultimii ani. Valul de căldură a atins apogeul în Germania, Polonia, Ungaria și Cehia, unde maximele au urcat până la aproape 42 de grade Celsius.

În unele regiuni, nopțile au fost tropicale, fără răcire semnificativă.