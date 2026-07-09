„Conform licenței de export emisă de Ministerul Apărării Naționale al Republicii Turcia, arma oferită președintelui Dan este un pistol Gumusay, însoțit de documente legale de proveniență. Echipa de protecție a președintelui României a preluat arma pentru verificări, ulterior fiind luată în evidență de către Administrația Prezidențială, conform procedurilor specifice. Pistolul va fi păstrat în cadrul Serviciului de Protecție și Pază, în baza unei convenții încheiate cu Administrația Prezidențială, cu respectarea dispozițiilor legale specifice”, a precizat Administrația Prezidențială, citează Agerpres.

Președintele Nicușor Dan a participat marți și miercuri la Summitul Alianței Nord-Atlantice desfășurat la Ankara.

Liderii europeni au primit cadou pistoale gravate

Armele sofisticate – împreună cu gloanțele și trusa de curățare – le-au fost înmânate miercuri președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintelui Consiliului European, António Costa, de către gazda evenimentului, președintele turc Recep Tayyip Erdoğan, au confirmat pentru POLITICO doi oficiali ai UE, potrivit News.ro.

Verificări de securitate înainte de transport

Un oficial al Consiliului European a adăugat că echipa de securitate a lui Costa a preluat arma pentru verificări. „Vom urma procedurile belgiene pentru a o aduce în Belgia și apoi o vom depozita în conformitate cu cerințele de securitate impuse de Secretariatul General al Consiliului”, a declarat acesta.

Echipa Ursulei von der Leyen nu a răspuns imediat la o solicitare de confirmare cu privire la ce va face cu arma sa. Cu toate acestea, pistoalele ceremoniale de înaltă calitate vor încălca, probabil, limitele stricte privind valoarea cadourilor și este puțin probabil ca destinatarii să le păstreze personal, a afirmat unul dintre oficiali.

Unii lideri au decis să nu păstreze armele

Alți lideri europeni, printre care prim-ministrul britanic în exercițiu Keir Starmer și prim-ministrul olandez Rob Jetten, au declarat public că își vor lăsa pistoalele în Turcia pentru a fi dezactivate înainte de a le fi aduse acasă.