Donald Trump a susţinut miercuri o conferinţă de presă alături de Volodimir Zelenski la Ankara, în marja summitului NATO, unde a fost întrebat despre împrumutul sistemelor de apărare aeriană Patriot către Ucraina, iar preşedintele american a avut un lapsus de exprimare flagrant, scrie News.

Lăudând acest sistem de apărare, pe care l-a descris drept unul dintre „cele mai bune din lume”, el a ţinut să reamintească că „acum câteva luni, au fost lansate 111 rachete de către Republica Islamică a Japoniei”, vrând să spună Republica Islamică Iran.

„Este o armă defensivă, pe care o prefer unei arme ofensive”, a spus Donald Trump, înainte de a se încurca în propriile cuvinte: „Este cea mai bună. Aşa cum spuneam, dispunem de un portavion care se numără printre cele mai frumoase din lume. Este unul dintre cele mai impunătoare: Abraham Lincoln. Şi acum câteva luni... Am povestit ieri întâmplarea: 111 rachete au fost lansate de Republica Islamică a Japoniei”.

Făcând în mod evident referire la războiul împotriva Iranului, preşedintele american a continuat ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat: „Au fost lansate în direcţia portavionului pe o perioadă de aproximativ o oră. O sută unsprezece rachete care vizau această navă extrem de costisitoare. Şi fiecare dintre aceste rachete a fost doborâtă”.

Alte gafe marca Donald Trump

Nu este pentru prima dată când şeful Casei Albe face o gafă, în special încurcând denumirea ţărilor. În septembrie 2025, el s-a lăudat că a pus capăt unui război între Armenia şi Cambodgia, care nu a avut loc vreodată. Se referea, de fapt, la Armenia şi Azerbaidjan.

Conflictul dintre ele pare să-i fi pus cele mai multe probleme. Cu altă ocazie, aflat în Marea Britanie, el s-a lăudat că a rezolvat conflictul dintre Azerbaidjan – pronunţând greşit numele ţării – şi Albania. După cum au relatat mai multe ziare, era a treia oară în câteva săptămâni când Donald Trump confunda Armenia cu Albania.

„Mă duc în Rusia vineri”, a declarat cu altă ocazie locatarul Casei Albe referindu-se la Alaska, teritoriu pe care SUA l-au cumpărat de la Rusia în vremea Imperiului ţarist.

În 2025, l-a acuzat pe fostul premier canadian Justin Trudeau că ar fi contribuit la excluderea Rusiei din G8. Ţara condusă de Vladimir Putin a fost iniţial suspendată din grupul internaţional în 2014, după ce armata rusă a invadat Crimeea. Atunci, Justin Trudeau nici nu fusese încă ales în fruntea Canadei, care era condusă de conservatorul Stephen Harper.